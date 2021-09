Edson Rubio, barbero personal de José Giménez y dueño de primer barbería hondureña en Madrid, España

Edson Rubio, mejor conocido como 'Checho', un joven que sale de casa es busca de una mejor oportunidad de vida para su familia, sin saber el alcance que tendría en España. El hondureño es el barbero de José María Giménez, jugador del Atlético de Madrid.

Rubio, de 24 años, tiene gran experiencia en el mundo de la barbería, desde los 12 años ya cortaba cabello en su ciudad natal, Danlí, El Paraíso, donde tuvo la oportunidad de conocer y convivir con diferentes jugadores.

El hondureño expresó para DIEZ: "Tengo aproximadamente casi 6 años en España, me fui de Honduras para darle un bienestar a mi familia, más que todo cumplirle el sueño a mi mamá que era tener su casa y sacarlos adelante y también por la circunstancia por las que pasa el país decidí emigrar".

Edson, es el propietarios de la primer barbería totalmente hondureña.

'Chechos Barber Shop' se convierte en el primer local en ser una barbería totalmente hondureña en Madrid, España. El joven agrega: "Tengo mi propio negocio, mi propia barbería. Lo puse hace dos años, primero trabajé 3 años para un chico Marroquí y luego decidí colocar mi negocio".

Edson, explica como llegó a ser el barbero personal de un jugador del Atlético de Madrid, "Yo hice contacto con José María Giménez por la persona que trabaja con él, Denia Cerrato, que es hondureña, yo le escribí a ella y luego le pasó mi Instagram y José María me comentó que le pareció mi trabajo y decidió contratar con mis servicios".

"Fue bueno encontrar apoyo, por que en estos países es difícil y muchas veces el peor enemigo puede ser el mismo hondureño, por eso admiro mucho a Denia y en la vida hay que ser agradecido, si ella no me hubiera recomendado en este caso Giménez quizá no supiera que existía" añade Rubio.

Edson Rubio realizando su trabajo con jugadores como Kevin Alvárez y José María Giménez

Otros futbolistas que Edson mediante su trabajo ha conocido es al ex seleccionado nacional Roy Posas viviendo aún en Honduras, Josue Villafranca y Kevin Alvaréz que visitaron su negocio en España.

Sigue de cerca el fútbol de Honduras a comenta: "Yo soy aficionado al Olimpia y desde pequeño he soñado mucho con asistir a un entrenamiento y si se me da la oportunidad de cortarle el pelo al plantel completo lo haría de gratis".

"Mi meta es expandir mi marca que es Chechos Barber Shop, primero a nivel de España porque es donde vivo y expandirlo a nivel de Europa y lógicamente en mi país Honduras y estamos trabajando para eso, día a día trato de hacer el mejor desempeño para cumplir mis proyectos" revela Rubio para DIEZ.

Edson Rubio concluye: "Espero que mi negocio siga creciendo y siempre he dicho, el tiempo de Dios es perfecto y tenemos aún más proyectos pero todo lo dejamos en sus manos, y que suceda lo que él quiera".

