El feroz insulto de Teófimo López a George Kambosos en Twitter y el australiano le responde con todo previo a la pelea  

Hace unos días se anunció que la pelea entre Teófimo López y George Kambosos tenía una nueva fecha para realizarse, el próximo sábado 16 de octubre.

El combate sufrió varias modificaciones de fecha y esto ha generado un calentón entre ambos boxeadores que se estarán disputando el cinturón del peso ligero.



Teófimo López envió un feroz insulto a su oponente afirmando que no quiere firmar el contrato para la nueva fecha y este no dudó en responder via Twitter. El hondureño lo tildó de "zorra" a George Kambosos.



"Esta "zorra" @georgekambosos no quiere firmar el contrato para una nueva fecha. Habló tanto y ahora no quiere pelear. ¡Hombre, alguien agarre a este chico para que yo pueda terminar lo que él cree que comenzó! Octubre 16, fírmalo. Tu más grande paga y te estas acobardando", escribió Teófimo.





El australiano George Kambosos contestó y le aseguró al boxeador catracho que: "nadie te tiene miedo" y lo retó a verlo afuera del Madison Square Garden.

"Porque esperar hasta Oct 16, firmamos una fecha para Oct 4. Como te dije en el pesaje, lo haré ahora mismo. Así que si asi lo quieres solo veámonos afuera del MSG. Solo tú y yo a ver quién es el más rudo. Siento decírtelo, pero nadie te tiene miedo".





De esta forma la batalla entre López, de 24 años (16-0, 12 KOs), y Kambosos 28 años (19-0, 10 KOs), está pactada para el 16 de octubre, siendo la primera contienda de Teófimo desde que ganó el campeonato indiscutido el pasado 17 octubre del 2020 al ucraniano Vasiliy Lomachenko.