Teófimo López a Kambosos: "Dios te humillará a través de mi; estoy aquí para matar, no por negocios"

"Tienes que conocer tu lugar; Dios va a humillar a este hombre, a través de mí ”, dijo el rey del peso ligero, Teófimo López, que este sábado tiene una nueva cita con la historia cuando enfrente al australiano George Kambosos Jr. para reactificar su corona en la categoría del boxeo.

El 17 de octubre del 2020, con solo 23 años, el pugilista estadounidense de sangre hondureña unificó los principales títulos AMB, OMB, CMB y FIB de los 135 libras tras vencer al ucraniano Vasyl Lomachenko.

Invicto con 16 victorias, 12 por la vía de nocaút, Teófimo se jugará los cinturones el sábado 27 a las 8:00 pm en el Hulu Center de Nueva York frente a Kambosos, quien ha ganado todos sus 19 combates, 10 por KO.

- Las citas de Teófimo previo a la pelea -

“Se trata de ser el campeón del pueblo. Ali fue el mejor de todos los tiempos por esas cosas. Tuvo un fuerte impacto en el deporte, así que por George, no tengo ningún respeto por él, en absoluto", inició López la pelea a voces, en lo que era la previa de la pelea celebrada por DAZN, promotor del evento.

“Estoy agradecido de que DAZN haya ganado esta pelea. Es una bendición estar aquí, pero es hora de empezar a poner a las personas en su lugar y es hora de que se sienten y sean humildes. Me he sentido humilde y soy humilde. Llega un punto en el que solo tienes que golpear a estos tipos", continuó López, agradeciendo a la promotora.

Y agregó: “Mucha de esta gente es muy ambiciosa y eso está bien, tienes que serlo. Pero la cuestión es que a veces no lo consigues porque probablemente no lo llevarás de la manera correcta. No vas a ser un campeón de la gente. Vas a gastar tu dinero en ti mismo en lugar de retribuir como hacen muchos luchadores".

Teófimo tiene hambre de triunfo, él asegura que es el nuevo campeón de la gente, siguiendo así los pasos del gran Muhammad Ali, y desterrar en pocos rounds a su rival australiano que previo al combate ha hablado sobre la madre del nacido en Brooklyn.

“La cantidad de falta de respeto por parte de él, le falta el respeto a mi madre. Les dije, le advertí a su manager: 'no hables de mi familia'. Les dije que pueden decir cualquier otra cosa, hablar mierdas de mí, decir que soy una cucaracha, una hormiga. Pero una vez que cruzas esa línea, esa barrera; que se jodan su manager Peter Kahn y que se jodan George Kambosos Jr", disparó López.

"Ha sido un camino muy largo pero estoy muy concentrado, increíble, estoy listo desde hace mucho tiempo, desde junio. He tenido paciencia cada vez; estoy listo para pelear, él no. Sea cual sea la predicción, no hay problema, estamos muy concentrados… veamos qué pasa después de la primera rondia. Siéntate y sé humilde, cállate, soy quien soy y soy el campeón, el campeón del pueblo. Eres un idiota por ser como eres, hermano. Espero con ansias el 27 de noviembre, volver a la cima", agregó.

"Nadie me creía cuando le gané a Lomachenko, nadie me cree ahora. Es la adquisición, ya sabes, un hombre de negocios, no es como yo. Como dijo Myke Tyson: soy un asesino, estoy aquí para matar, no por negocios. Cállate la boca", le dijo Teófimo a Kambosos para cerrar respecto a la razón por la que está tan confiado que ganará la pelea en pocos rounds.