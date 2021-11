Orlando Ponce y su candidatura a diputado: Responde a quienes recomiendan no votar por él y habla de sus 'atrevidas' propuestas

Las elecciones del 28 de noviembre en Honduras cuentan con la presencia de personajes de artistas, comediantes y del mundo del deporte que buscan una oportunidad en la vida política.

Uno de los que aspira a un cargo de diputado al Congreso Nacional es Orlando Ponce Morazán, el reconocido periodista deportivo, quien en la última contienda denunció que le robaron su diputación.

El oriundo de El Paraíso ahora regresa al ruedo con la ilusión de lograr un cupo y legislar por los más pobres, donde deja claro que la corrupción es una de sus enemistades más grande.

¿Por qué quiere ser diputado?

Me considero que puedo hacer un agente de cambio en el Congreso, se necesitan transformaciones, caras nuevas, personas que no tengan vínculos con ninguna actividad ilícita, honestas, con trayectoria y sensibilidad para ayudar a los más desprotegidos.

¿Por ayudar al pueblo o por beneficio personal?

Por ayudar al puedo. Yo trabajo en empresa privada y no tengo necesidad de usar fondos públicos para beneficio personal. Me he mantenido a través de mi esfuerzo durante varios años. Ya tuve mi primera incursión en el 2012-2013, una elección que la gané, pero me robaron la diputación por un fraude que me montaron en aquel entonces el Tribunal Supremo Electoral.

Luego me fui a trabajar a una dirección de Cultura, Artes y Deportes, donde me sacaba dinero de la bolsa para solventar problemas que la institución tenía por la falta de presupuesto.

¿Cuál es su propuesta más fuerte que lleva al Congreso?

Tengo varias y decir una sola propuesta , me limitaría. Si la gente me elige diputado vamos a buscar que se construya un nuevo estadio, hay que olvidarse de los últimos pedazos que han quedado. Hay que crearlo por medio de cooperación internacional en combinación del Gobierno.

Un décimo quinto sueldo para los empleados de empresa privada y pública. Este sería dividido tres veces en el año para que se pueda pagar. Otro proyecto es la creación del primer banco de viviendas, descentralizarlo de Banhprovi y dejar un banco de producción para el sector agrícola con las tasas más bajas del interés del mercado con un 3% o 4%.

También que las compañías que tienen los derechos de la telefonía en Honduras proporcionen internet gratuito a las escuelas de todo el país y la dispensa para la Iglesia Católicas, Evangélicas y Protestantes del pago de agua y energía eléctrica.

¿Qué le gustaría cambiar si estuviera en sus manos?

Muchas cosas. Hay que reducir la pobreza, generar programas reales de beneficio y que no endeuden al país, más seguridad jurídica, eliminar la corrupción. Yo soy enemigo de la corrupción y hay que endurecer la pena para los corruptos.

Periodistas y deportistas, no todos, poco o nada han hecho legislando ¿por qué se ha dado ese fenómeno?

No tienen el compromiso de lo que representa ser un representante en el Congreso, se han dedicado más a su beneficio personal y son en su mayoría que han surgido del deporte, cantantes y todo tipo de personas que estuvieron, pero no pudieron legislar a favor del deportes, no defienden los presupuestos.

Nadie ha podido legislar para establecer como se hace en Guatemala, donde el presupuesto esté asignado y no se tenga que estar en la miseria que están todos los deportes.

¿Qué otras cosas hará por el deporte?

Se necesita que la Villa Olímpica sea un centro turístico y distracción para la familia, eliminar el pago en los complejos.

Una compañera de trabajo suya recomendó que no votaran por usted y tampoco futbolistas, periodistas ¿por qué usted cree que deberían votar por usted?

Deberían de votar por mí porque yo marco una diferencia, estoy desmarcado de cualquier actos ilícitos, tengo suficientes ideas e iniciativas para hacerlas. Me imagino que la persona que lo dijo debe estar frustrada, una persona envidiosa o que no ha aspirado. Debería hacerlo para ver si marca un cambio en el Congreso. ¿Qué problema tiene si es un deportista y va llegar a legislar o un artista al igual que un médico, maestro, albañil, carpintero?. Las personas que critican la incursión de los personajes son personas frustradas y envidiosas.

¿Orlando Ponce no tiene "cola que le pisen"?

Gracias a Dios no, yo me paseo por todo el país y en cualquier lugar me reciben bien, me aprecian y no tengo problemas. Yo he llevado bien mi vida y como me he dedicado más al sector privado que público y tengo una gran diferencia con personas que están sindicadas o involucradas en aptos de corrupción.

¿Teme que por fraude lo vuelva a quitar el puesto?

No sé, hay una incertidumbre con el tema. Yo ya lo viví en el 2013 donde fui electo diputado, pero me quitaron como 10 mil actas para meter a otra persona de diputado. No podría asegurar si me va ha pasar lo mismo, yo no quiero prejuzgar y tengo mucho respeto por las personas que están en el Consejo Nacional Electoral.

¿Votar con línea continua es un insulto a la inteligencia?

Aquí se da algo de interés de cada partido político y en Partido Nacional hay una política definida y se va cumplir del voto en línea; así respaldar la mayoría de votos en el Congreso. Lo mismo está haciendo Libre, Salvador Nasralla y el Partido Liberal.

Siendo amigo de Salvador Nasralla, ¿Por qué no formó parte de su partido?

Yo empecé a incursionar en política antes que Salvador pudiera definir una candidatura presidencial. Yo entré como en el 2010, pero primero soy nacionalista por convicción. Yo le tengo gran respeto como un ícono de lo medios de comunicación, pero soy nacionalista.

Si llega a ser diputado ¿Cómo quedaría su trabajo en la televisora?

Voy a seguir en los medios, no tengo ningún tipo de inconvenientes, solo que uno sea presidente o alcalde, pero al Congreso le voy a dedicar las horas que me convoquen a las reuniones, así como varias amigos y amigos que están en los medios y desarrollan la actividad.

¿Cree que un diputado gana mucho dinero para las pocas horas de trabajo que desempeñan?

Algunos de ellos están mal evaluados y es una de las reformas que deben hacerse para que se multen como L 5,000 a todos los diputados que no van a reuniones. Ahorita hay muchos que andan pidiendo que los reelijan y no se conectaron durante la pandemia. Es lamentable que solo se dediquen a cobrar y no a legislar.

Sea honesto, usted como experto en comunicación, ¿Delay o realmente andaba ebrio David Chávez?

Yo no estuve en la concentración, ese día estaba narrando el partido de Olimpia-Marathón, pero conociendo a David Chávez no tengo ningún tipo de indicios para decir que ese día llegó al evento en estado de ebriedad. Yo no fui al evento y después, a través de las comunicaciones, se pueden aprovechar. No tengo argumento para juzgar, yo tengo respeto y soy amigo David. Tengo información que él estaba afectado de salud y que por compromiso salió al paso en el evento.

¿Tienen la seguridad que el Partido Nacional ganará las elecciones?

Estoy absolutamente seguro que Papi a la orden será el próximo presidente de Honduras, es el mejor candidato, el que necesita el país. El partido logrará entre 60 a 65 diputados, la mayoría de alcaldes del país. Puedo asegurar que la diferencia entre Tito Asfura y el segundo será de 8 puntos.