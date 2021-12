Daniel Martínez, medalla de bronce en Cali, sueña en grande: "Quiero una beca y alcanzar mi sueño de ir a los JJOO"

El hondureño Daniel Martínez, peleador de Taekwondo y que representó a Honduras en los Juegos Panamericanos Junior en Colombia en noviembre, logró traer una medalla de bronce en su categoría de 80 kilogramos.

El joven deportista ya se encuentra en el país y en una entrevista con DIEZ ha hablado sobre lo que ha significado esta experiencia internacional que califica como existosa.

“Esto contento de haber hecho posible que nuestra bandera se representara en un pódium y nos diéramos a conocer una vez más, que se enteren de lo que somos capaces los hondureños. Estoy agradecido con Dios y todo el grupo colectivo para hacer esto posible”, declaró Martínez con felicidad.

Honduras contó con la representación de más de diez atletas en este evento, entre los cuales destacaron Sofía Alemán en levantamiento de pesas y Michelle Ramírez en natación.

¿A qué edad comenzó a practicar el deporte?

Comencé a los 4 años de edad, mi padre fue en ese entonces mi entrenador y ahora lo sigue siendo.

¿Qué te inspiró a practicar el deporte?

Cuando comencé en el deporte no estaba muy consciente de lo que hacía, sin embargo al pasar los años e ir tomando más seriedad me inspiró mucho la oportunidad de viajar, conocer y algún día alcanzar mi sueños.

¿Cuáles son esas metas o sueños que deseas cumplir en tu carrera?

Que me brinden una beca olímpica, eso sería un paso muy importante para mí y para poder alcanzar mi sueño de ir a Juegos Olímpicos, esa es mi meta sin importar lo difícil que sea llegar ahí, desde años atrás lo deseo y lo seguirá siendo.

¿Cuál consideras ha sido el logro más grande hasta el momento?

En cuanto a títulos tengo mi medalla de oro, campeón panamericano en taekwondo a nivel de cadetes, esto se consiguió en Costa Rica en 2017 en la categoría de 69 kg y ahora adquirí la medalla de bronce en los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali en la categoría de +80 kg.

¿Cuál es tu rutina diaria?

Me despierto a las 6:00 AM, luego tengo mi primer entrenamiento de 8:00 - 9:45 am, luego el segundo es de 2:30 - 4:30 pm. En ocasiones de ser una preparación para algún evento entonces sumamos una práctica más y esto lo repetimos de lunes a sábado.

¿Cuántas medallas has ganado en tu carrera?

En total contando eventos nacionales e internacionales, tengo alrededor de unas 70 medallas y por aparte diplomas de estudio dentro del deporte y trofeos.

¿En cuántos países has estado presente?

He tenido la oportunidad de estar presente en unos 10 países.

¿Dónde practicas?

A nivel de selección práctico en el Centro de Alto rendimiento de Taekwondo situado en la Villa Olímpica. También tengo mi academia en la cual imparto clases y a veces entreno en un gimnasio que es uno de mis patrocinadores para mis entrenamientos.

¿Cuál será el próximo evento en el que estarás presente?

El próximo año hay muchos eventos en los cuales espero estar presente, eso sería posible si recibo el apoyo necesario para poder estar en los Juegos Centroamericanos a realizarse el próximo año y en un Mundial en China.