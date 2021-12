Informe médico desvela que Teófimo López "tiene suerte de no estar muerto" tras la pelea ante Kambosos

Follow @Omar_GM09

El temor del qué dirán llevó a Teófimo López al límite para que se disputara a como de lugar la pelea ante el australiano George Kambosos el pasado sábado y las consecuencias fueron estratosféricas: perdió su corona del peso ligero y rozó la muerte.

ESPN sacó un artículo replegado de informes médicos donde señalan que el boxeador de raíces hondureñas "tiene suerte de estar con vida" tras combatir en el Madison Square Garden con neumomediastino severa, que es el exceso de aire en el mediastino, espacio en medio del tórax entre los pulmones y alrededor del corazón.

Varios expertos médicos de las mejores clínicas en Nueva York examinaron la salud del nacido en Brooklyn. Estos fueron los reportes.

"Seguramente podría haber muerto. Cómo respiraba, ni siquiera puedo explicártelo. Es como si alguien le atara un juego de pesas de 300 libras alrededor de su pecho ... como si su cuello y su pecho estuvieran en un tornillo de banco", dijo la Dra. Linda Dahl, otorrinolaringóloga de tres hospitales en Manhattan.

"El aire rodeaba su pared torácica, su corazón y su cuello, lugares donde se supone que no debe estar el aire. Si lo golpearon en el cuello o en el pecho, de cierta manera, en cierto lugar, podría haber desarrollado un neumotórax (pulmón colapsado). Hubiera colapsado al instante y utilizaría un tubo de cobre para respirar", comentó Dahl, quien trabaja como médico de primera fila para la Comisión Atlética del Estado de Nueva York.

Y agregó: "Si escuchas con tu estetoscopio, como hice yo el lunes, sus pulmones sonaban bien. No había forma de que alguien pudiera haber diagnosticado esto sin saber qué tan severos eran los síntomas, sin utilizar una radiografía y una tomografía computarizada. Vi el escáneo el lunes por la mañana y le dije que 'gracias a Dios que estás vivo'. No sé como aguantó 12 rounds sin respirar".

- Teófimo, consciente de su problema -

Los exámenes que hizo Dahl junto a otros médicos en el hospital Presbiteriano dieron que el problema del hondu-estadounidense era un pequeño desgarro en su esófago.

Teófimo estaba consciente de su situación desde el viernes cuando se realizó el pesaje dos días antes de la pelea disputada el 27 de noviembre, luego de ocho cambios de fecha, algo que atemorizó al pugilista, pues no quería acudir a especialistas ya que le hubieran obligado a posponer de nuevo el combate y no hubiera soportado las quejas.

Desde ese día, empezó a experimentar dificultad para respirar e hinchazón en el área del cuello, pero el asegura que creyó que era nada más su problema asmático, con lo que batalla desde que era un niño.

"Pensé que era solo mi asma con el que pelea desde los 6 años. Si lo hubiera dicho a todos, habrían cancelado la pelea, por lo que decidí no hacerlo debido a la cantidad de presión que estaba debajo. No quería escuchar a la gente decir: 'Oh, otro aplazamiento.'", comentó López ante el cuestionamiento del porqué no reportó su situación.

Así fue cómo Teófimo se dio cuenta de la gravedad de su salud tras el pesaje: "Me senté en la parte trasera del restaurante, junto a la cocina. Todos están tratando de hacerme eructar y relajarme al ver que mi cuello está hinchado; mi voz cambió. En este punto, todos están un poco preocupados. Creo que mi papá me dijo que debería ir al hospital y dije 'no' porque ellos '' probablemente cancelarían la pelea", recordó.

El sábado por la mañana, el día de la pelea, López cuenta lo que pensó al despetar: "Me duele el cuello. Me duele el pecho. Me duele la garganta. Y yo digo, 'Supongo que tendré que pelear así'", dijo el boxeador, que en el primer round fue mandado a la lona por Kambosos que lo expusó en el ring.



El peleador aseguró que el Teófimo del sábado "no era él", sin embargo, el australiano le dejó sin títulos, algo que hará cambiar a Teófimo de categoría, como debió haberlo hecho tras ganarlos ante Vasyl Lomachenko en octubre 2020, según dijo tras la pelea.