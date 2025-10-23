No Todo es Futbol

El hondureño Melvin Rivas hace historia al completar la Maratón de Chicago y clasifica a la Major de Boston

El nacido en Yoro se convirtió en el primer hondureño que completa la Maratón de Chicago y quedó entre los primeros 800 de 50,000 corredores de todo el mundo.

    El hondureño Melvin Rivas, muy feliz tras cruzar la meta y lograr la marca para participar en la Maratón de Boston del 2017, una de las cinco más importantes del mundo.
El hondureño Melvin Fabricio Rivas Urbina ha hecho historia al convertirse en el primer compatriota en completar la Maratón de Chicago, una de las competencias más prestigiosas y multitudinarias del mundo. Su logro marca un precedente para el atletismo hondureño, demostrando que con disciplina y pasión los sueños pueden cruzar fronteras.

Con el dorsal B20282, Rivas cruzó la meta lleno de emoción y orgullo. Detuvo el cronómetro en 2 horas, 39 minutos y 50 segundos, un tiempo que le permitió ubicarse en la posición 706 entre más de 50,000 corredores provenientes de distintos países. Su desempeño, además de histórico, le valió la clasificación para competir en la Maratón de Boston 2027, uno de los eventos más exclusivos del calendario mundial.

Así quedaron los números del hondureño Melvin Rivas en la Maratón de Chicago participando en la categoría de 30 a 34 años.

“Con el tiempo logrado en esta maratón hago el tiempo de clasificación para la Maratón de Boston del 2027”, expresó Rivas Urbina, visiblemente emocionado tras cumplir una meta que representa años de esfuerzo, sacrificio y entrenamiento constante. Originario de Yoro, Yoro, el atleta catracho se convirtió en un símbolo de perseverancia para las nuevas generaciones del deporte hondureño.

La edición 2025 de la Bank of America Chicago Marathon volvió a brillar por su espectacular organización y ambiente festivo. Miles de aficionados se apostaron a lo largo del recorrido de 42 kilómetros para alentar a los participantes, que atravesaron los barrios más emblemáticos de la ciudad de los vientos, en un ambiente de unidad, esfuerzo y espíritu deportivo.

El evento fue nuevamente dominado por atletas africanos, quienes mantienen su supremacía en el fondo mundial. El ugandés Jacob Kiplimo se llevó la victoria con un impresionante tiempo de 2:02:23, mientras que la etíope Hawi Feysa fue la mejor en la rama femenina con 2:14:56, consolidando su nombre entre las grandes del maratón internacional.

Para Honduras, la participación de Melvin Rivas representa un paso importante hacia la internacionalización del atletismo nacional. Su logro inspira a nuevos corredores a soñar con estar algún día en las grandes maratones del mundo y deja en alto el nombre del país en uno de los escenarios deportivos más exigentes del planeta.

