El hondureño Melvin Rivas hace historia al completar la Maratón de Chicago y clasifica a la Major de Boston

El hondureño Melvin Fabricio Rivas Urbina ha hecho historia al convertirse en el primer compatriota en completar la Maratón de Chicago, una de las competencias más prestigiosas y multitudinarias del mundo. Su logro marca un precedente para el atletismo hondureño, demostrando que con disciplina y pasión los sueños pueden cruzar fronteras.Con el dorsal B20282, Rivas cruzó la meta lleno de emoción y orgullo. Detuvo el cronómetro en 2 horas, 39 minutos y 50 segundos, un tiempo que le permitió ubicarse en la posición 706 entre más de 50,000 corredores provenientes de distintos países. Su desempeño, además de histórico, le valió la clasificación para competir en la Maratón de Boston 2027, uno de los eventos más exclusivos del calendario mundial.