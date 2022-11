Félix Rivas, un veterano en el ciclismo: “Desde cipote he andado en bicicleta, esta es mi pasión”

“ Me robaron una bicicleta. Ese día no me iba montar en esa bici, sino que en otra porque tenía cinco. Venía por el estadio Nacional de Tegucigalpa, me iba a ir por el bulevar Suyapa, pero me metí al bulevar Morazán... solo para que me asaltaran . Pero no me he desanimado”, relata Félix, quien también sufrió un accidente.

Ni un asalto ni una fractura pudieron apagar su amor por el pedal y este domingo estará desafiando la bicicleta en el anillo periférico. “Desde cipote he andado en bicicleta y esta es mi pasión. He participado en seis ediciones de la Vuelta Ciclística ”, confiesa Félix Rivas, un pedalero que ya “casi pega a los 65 años” de edad.

”Andaba practicando y me levantó un carro. Tengo una fractura en el pie, pero eso no me desanima, jamás, no, no no. El doctor me dijo que me iba a costar, pero a los dos meses ya andaba encima otra vez de la bicicleta”, cuenta con orgullo.

Jaquelinne Rock, la abuela que pedalea en la Vuelta El Heraldo

En esta undécima Vuelta correrá en Máster C de montañesa, pero su desafío va más allá de subirse al podio. “Yo no pierdo los ánimos. Lo hago por participar, por sentirme útil, apoyar y porque este evento no se da todos los días”, se sincera.

Él tiene en el ciclismo un estilo de vida. De cara a la Vuelta, ha salido a recorrer unos 30 kilómetros diarios en los días en los que la rutina y la salud se lo han permitido. “Me siento joven y estoy listo”, avisa...