Honduras será sede del XVII Festival de Ajedrez de la Juventud de Centroamérica y El Caribe 2022

Honduras será será sede del XVII Festival de Ajedrez de la Juventud de Centroamérica y El Caribe 2022. La competencia se realizará en el Florencia Plaza Hotel de Tegucigalpa, del 19 al 25 de noviembre de 2022.

La Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH) y la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA) han hecho una invitación a todas las Federaciones de Centroamérica y el Caribe para que participen en el evento.

El Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud 2022, tendrá los reglamentos acorde a las leyes FIDE de ajedrez y entre sus condiciones están que se realizarán un total de 12 campeonatos en las categorías Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.

También en el reglamento está que solo pueden participar federaciones que estén afiliadas de manera oficial a la FIDE-CCA y todos los participantes deben de ser inscritos por cada institución.

Las federaciones no tendrán un límite de jugadores inscritos, así que pueden participar todos los que quieran siempre y cuando se haga el pago de la inscripción.

PREMIOS

En la categoría individual se premiará con medalla de Oro, plata y bronce a los competidores que se queden con los tres primeros lugares.

En la Absoluto y Femenino: Solamente recibirán premio los tres países que más puntos hagan en base total. La sumatoria se acumula sobre la base de cinco mejores entre todas las categorías, donde el primer lugar recibirá cinco en total y el último solo uno.

COSTO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción general para los jugadores oficiales y extras es de 135 dólares. Los delegados o entrenadores no pagarán inscripción, debiendo cancelar únicamente la cantidad de USD10.00 por concepto de acreditación.