¡Uno más! Mauricio Dubón conectó su octavo imparable consecutivo en la victoria de los Astros de Houston

José Urquidy diseminó dos hits en seis innings, el novato Corey Julks conectó el primer jonrón de su carrera en las mayores y los Astros de Houston despacharon el miércoles 7-0 a los Piratas de Pittsburgh. El mexicano Urquidy (1-0) toleró sencillos a Carlos Santana y Jack Suwinski y los reinantes campeones de la Serie Mundial se llevaron dos de tres en su primera visita a Pittsburgh desde 2013. Urquidy recetó dos ponches y expidió tres boletos. Julks, Chas McCormick y José Abreu dieron dos hits cada uno para Houston. Alex Bregman jonroneó por segundo juego consecutivo, un batazo de tres carreras en el séptimo. Pittsburgh perdió por segunda vez en tres juegos luego que se confirmara que el torpedero Oneil Cruz se perderá al menos cuatro meses tras una fractura del tobillo izquierdo. Por los Astros, el cubano José Abreu de 5-2, una remolcada. El hondureño Mauricio Dubón de 5-2, una anotada. El dominicano Jeremy Peña de 4-1 y Yanier Díaz de 3-1, una anotada y una impulsada. Mauricio Dubón conectó este martes su séptimo imparable al hilo en la derrota frente frente a los Piratas de Pittsburgh. El pelotero hondureño está viviendo un gran momento con los Astros de Houston en las Grandes Ligas. FIN DEL JUEGO

