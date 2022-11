Jaquelinne Rock, la abuela que pedalea en la Vuelta El Heraldo: “Es duro para mí tener que competir con muchachas de 35 años”

Su amor por la bicicleta es más pesado que sus 60 años y su espíritu de deportista es más fuerte que cualquier dolencia que le pueda generar su avanzada edad.

“El ciclismo para mí significa todo porque ayuda a botar estrés, lo relaja y es muy bonito”, revela doña Jaquelinne Rock, en medio de la fatiga que ha significado recorrer varios kilómetros en el anillo periférico.

Si para un joven representa un gran desafío subirse a la bici, para una mujer de seis décadas lo es todavía más. Pero para la admirable abuela pedalear es sinónimo de felicidad.

Para abajo es una bala...

“Yo tengo 60 años y sigo pedaleando fuerte. Es un orgullo. Mire, para abajo yo creo que ahorita no hay alguien quien me supere.Yo no tengo frenos para abajo. Que yo sepa, soy la de mayor edad de todo el ciclismo de mujeres”, revela con una sonrisa por delante.

Madre de dos hijos y abuela de una nieta, doña “Jaqui” comenzó a pedalear hace nueve años y lo hizo gracias a su esposo Carlos Alberto Espinoza.