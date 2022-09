La NBA suspende por un año al dueño de los Phoenix Suns Suns por acoso, sexismo y racismo

- Sarver se disculpa -

“Un buen liderazgo requiere responsabilidad”, dijo Sarver en un comunicado publicado el martes a través de los Suns.

“Para las organizaciones Suns y Mercury, eso comienza conmigo. Si bien no estoy de acuerdo con algunos de los detalles del informe de la NBA, me gustaría disculparme por mis palabras y acciones que ofendieron a nuestros empleados”, señala la misiva de Sarver.

“Asumo toda la responsabilidad por lo que he hecho. Lamento causar este dolor y estos errores, y estos errores de juicio no son coherentes con mi filosofía personal o En el juicio no son consistentes con mi filosofía personal ni con mis valores”, aseveró.

La NBA dijo que la multa de 10 millones de dólares es el máximo permitido por la constitución y los estatutos de la liga y será donada “a organizaciones que se comprometan a abordar cuestiones de raza y género dentro y fuera del lugar de trabajo”.

Pero Sarver escapó del destino del expropietario de Los Angeles Clippers, Donald Sterling, quien en 2014 fue expulsado de por vida de la NBA después de que lo grabaran usando lenguaje racista en una conversación privada. Posteriormente, la liga obligó a vender el equipo a nuevos propietarios.