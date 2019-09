Clayton Kershaw: "Fue un juego muy frustrante. Dubón le pegó fuerte a la pelota"

Clayton Kershaw, uno de los mejores lanzadores de los Dodgers, se refirió a Mauricio Dubón al finalizar el partido y no escondió su 'frustración'.

Dubón, jugador novato que nació en Honduras, sorprendió a muchos con sus bateos y uno de los que sufrió fue Kershaw.

"Fue un juego muy frustrante por todos lados. No quiero sacar toda mi frustración", comenzó diciendo el jugador de los Dodgers en conferencia de prensa.

¿Cuál fue la parte más frustrante para ti específicamente?

"Lo de algunos chicos. Dubón le pegó fuerte a la pelota algunas veces. Además de eso no hizo muchos más contactos duros pero el pitcher no pudo llegar para atraparlos y eso lo vuelve frustrante."

Seguramente no te gustó salir del campo pero, ¿sentiste que les estabas dando pelotas para que hicieran los batazos fuertes?

"Uno nunca quiere salir de un juego, especialmente del tipo de partido que estábamos jugando."

¿Hay alguna manera que puedas explicar los bateos? Quizás no estiraron bien, perdiste las curvas...

"No... Yo diría que cuando bateas, tu intención es hacer algún tipo de daño en la confianza de tu rival. Es lo mismo cuando empiezas las rotaciones, un tipo pasa, otro tipo pasa. No lo sé, hay muchas excusas que pasan por mi cabeza. Solo necesito lanzar mejor mañana."