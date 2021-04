Mauricio Dubón: "La Federación accedió a darme la selección para elegir a los jugadores y así no llevar al amigo de fulano"

De manera contundente, el beisbolista hondureño que brilla en las Grandes Ligas, Mauricio Dubón, se refirió respecto a la escuadra nacional que disputará los Juegos Centroamericanos en 2022, la liga de béisbol en Honduras y lo que piensa hacer cuando esta arranque.



El multifuncional de los Gigantes de San Francisco conversó con Deportes Total respecto al futuro de este deporte donde está colaborando de distintas formas en la construcción de un estadio que lleva su nombre en Juticalpa.

"El estadio es algo que la liga de Olancho está haciendo, y aunque que quiera ayudar, no puedo aportar dinero por los reglamentos de Grandes Ligas. Sin embargo, doné unas de mis camisetas para conseguir dinero y terminar el estadio, ojalá pueda ir a verlo cuando ya esté listo”, comentó Dubón.



“Siempre pienso que el hondureño es el mejor atleta centroamericano a nivel de béisbol y softball, pero lastimosamente no podemos progresar porque el apoyo que nos dan es poco, pues solo recibe 5 mil dólares anuales y con eso no se puede hacer nada”, declaró.



Tras la pandemia, en Honduras la pelota blanca chica se encuentra en pausa, dicha que terminará pronto, pues Mauricio ya puso manos a la obra con ello e inclusive reveló que planea hacer un evento infantil a final de año.

“Ahorita estamos con un proceso para arrancar la liga y planeando un pequeño torneo para diciembre categoría preinfantil de 10 a 13 años. También tenemos la competencia para los Juegos Centroamericanos, la Federación accedió a darme la selección para elegir a los jugadores y así no llevar al amigo de fulano porque “me cae bien", y aunque me caiga mal y es bueno irá con el equipo. El objetivo es tratar de poner el país en lo más alto”, confesó Dubi.



Mauricio reveló la condición para que forme parte de la escuadra hondureña en la competencia la cual se celebrará el próximo año y el proceso que tendrá para elegir a los mejores elementos de la nación.



"Yo iré a una selección nacional es porque quiero triunfar, y ojalá esto motive a los jóvenes que quieran ir a ganar y no participar, para que así le metan mano a esto. La condición para que vaya es que pueda elegir el equipo completo: jugadores y entrenadores”.



“Tenemos tiempo para eso. Es cuestión de ir a ver, hay jugadores que han estado jugando, pero como el béisbol ha estado parado en San Pedro Sula y Tegucigalpa, por lo que lo primordial es comenzar la actividad y de ahí los sacaremos”, cerró.