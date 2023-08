Padres y madres exigen a la Municipalidad de San Pedro Sula apoyo económico para los nadadores que irán al CCCAN de El Salvador

Los padres de familia solicitaron el respectivo apoyo económico a la Municipalidad de San Pedro Sula y hasta la fecha, no recibieron un sí o no de las autoridades a cargo. Los nueve atletas han entrenado a todo vapor en las instalaciones del Complejo Olímpico Metropolitano, pero la incertidumbre domina.

LAS VOCES DE LOS PADRES

“Estamos preocupados, como padres del club de la Municipalidad hemos hecho actividades, pero no las hemos podido lograr para llevar a nuestros niños a un torneo tan importante como es el CCCAN. No tenemos ninguna respuesta de la Alcaldía, como en otros años que sí han apoyado”, afirmó Alberto Escobar, padre de la joven Francis Escobar, atleta que es uno de los grandes prospectos de la natación de Honduras y que cuenta con varios récords.

Y agregó: “Nos sentimos defraudados porque se mira que sí están con otros deportes, al 100% como se dice. El sacrificio de nosotros y de nuestros hijos es bárbaro. Ellos comienzan a practicar a doble jornada, en la madrugada y tarde. No sabemos si nuestros hijos irán a competir y eso es preocupante”.

Kenia Moncada, madre de la nadadora Mariabelén que está sobresaliendo en el deporte nacional, hizo el llamado a las autoridades. “En el pasado recibimos el apoyo y ahora no hemos recibido ni el sí ni el no, estamos en el anonimato. Estos son jóvenes que se han preparado, no es justo que su esfuerzo se quede en esta piscina. Ellos esperan obtener resultados, no solamente representan a Honduras, sino que al club de la Municipalidad de Honduras”, sostuvo.