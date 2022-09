Shaquille O’Neal coloca a Stephen Curry en la misma categoría que LeBron, Jordan y Kobe

Ya no le queda absolutamente nada que demostrarle a nadie. Stephen Curry se encuentra en la cima de su carrera luego de obtener su cuarto anillo con Golden State Warriors y conseguir su primer MVP de Finales de la NBA .

Shaq sobre Stephen Curry

“Porque no hay nadie como él. La gente recuerda a Shaq, no había nadie como él. Es uno de esos jugadores: Mike (Jordan), Kobe (Bryant), LeBron (James), nadie como ellos. Tiene su propia categoría: Mejor tirador de la historia. No es uno de los mejores tiradores, ni Ray Allen, ni Reggie Miller, es el mejor tirador de la historia”, explicó.

“Estoy en una categoría, pero hay otro nombre que hay que mencionar: Wilt Chamberlain y Shaquille O’Neal, los más dominantes de la historia. Me parece bien. Pero en su categoría, está solo. El mejor jugador de la historia, 10 personas en esa categoría”, dijo Shaq, que puso al Chef en el top-10 histórico.