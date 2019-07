Los 15 atletas hondureños que estarán en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú  

Los Juegos Panamericanos son el evento multideportivo más importante de América Latina y solo quedan dos meses para que la cuidad de Lima, Perú, se convierta en una fiesta.

El certamen dará inicio el 26 de julio y culminará el 11 de agosto del 2019. En este torneo participarán deportistas de 41 países de Latinoamérica en 39 disciplinas.



El Comité Olímpico Hondureño es el ente que representa a los atletas catrachos en los eventos internacionales y según el listado que ellos manejan hay 15 hondureños con boleto a los Panamericanos aparte de la selección nacional sub-23 que dirigirá el uruguayo Fabian Coito.



Honduras aún tiene la posibilidad de aumentar la cantidad de deportistas que representarán al país en Lima. Estos cupos disponibles se definirán en las próximas semanas cuando los atletas restantes participen en diferentes eventos deportivos buscando su pase.



La disciplina que más clasificados tiene es taekwondo con tres. Keyla Ávila, Yosselyn Molina y Miguel Ferrera, quienes consiguieron su boleto en República Dominicana.





En natación hasta el momento solo está Julio Antonio Valle y falta una nadadora que lo acompañe que probablemente sea Yulimar Ávila.



En la lucha libre, Kevin Mejía Castillo y Saidy Lorena Chávez ya tiene su boleto para competir en el máximo certamen de América.



En levantamiento de pesas asistirá Joel Pavón, los demás atletas no consiguieron su clasificación porque no tenían visa para viajar al extranjero, por ende no pudieron competir en República Dominicana .



Sandra Hadith Alvarado es la fisicoculturista que mejor ranking tiene en Honduras y la acompañará a Perú José Jeovanny García.



En la disciplina de Tiro, serán Pamela Alejandra Ramiréz y Sthephany Paola Gallo quienes asistirán al evento multideportivo.



En atletismo el hondureño Zack Short, que vive en Estados Unidos, necesitaba una marca de 18.80 en bala para conseguir su boleto a Perú, pero no solo consiguió la clasificación, sino que hizo un nuevo récord nacional ya que logró hacer 19.81.



En este deporte se espera que se puedan clasificar dos catrachos más, Francie Figueroa en lanzamiento de martillo y el otro podría ser Ivan Suazo.



Dos disciplinas solamente tiene a un representante, ciclismo tiene a Luis Enrique López y ecuestre a Pedro José Espinosa.





La Federación de Tenis aún no tiene a los atletas, pero es muy probable que sean Keny Turcios y Alejandro Obando, quienes participarán en la Copa Davis el próximo mes de junio en Costa Rica y ahí podrían conseguir los puntos que necesitan para estar en Lima, Perú.



Al igual la Federación de Tenis de Mesa buscará en el torneo clasificatorio individual que se celebrará el 13 de mayo en Guatemala, que los tenistas José Antonio You y Rebecca Ayestas consigan su boleto a los Panamericanos.



En el caso de Raquetbol la disciplina no podrá sumar ningún atleta a los juegos de Lima, ya que sus deportistas perdieron todas las oportunidades que tuvieron para asistir al máximo evento del continente americano.



La selección nacional de fútbol sub-23 dirigida por Fabian Coito también estará presente en Perú. El DT aún no ha brindado la lista de los jugadores llevará. Lo que si se conoce ya son sus rivales, Uruguay, Jamaica y Perú.