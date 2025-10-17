Dereck Moncada: ¿Último torneo con Olimpia?

Estadisticas de ligas
Honduras tumba a Haití y se ilusiona con el Mundial
Honduras vs Haití: en el estadio Nacional nos jugamos el boleto al Mundial United 2026
Aburrido y mal negocio en el Morazán
NOCHE PARA ENTERRAR A COSTA RICA
Kervin Arriaga: "Central no es mi puesto, pero puedo sacar un partido"
¡Honduras ya está en su cuartel de guerra!
¡Pitó la 'Máquina' en Panamá!
Las nuevas promesas de la Liga Nacional de Honduras
Honduras pierde a Julián Martínez para los partidos cruciales ante Costa Rica y Haití
Juegos Centroamericanos 2025: Gabriel Martínez, el nadador más rápido, consigue la primera medalla de oro para Honduras
Videos
Honduras en Juegos Centroamericanos: convocados, sorpresas y ausencias en la Selección de fútbol
Videos
¡Seis goles! El PSG de Luis Enrique fue frenado en la Ligue 1 por el Strasbourg
Videos
Marcelo Santos estalla tras agónico empate de Olimpia y deja explosivas declaraciones: "Pareciera que fuéramos novatos"
Videos
Espinel tras sufrido empate con Motagua y lo que debe hacer Olimpia para ganar los dos torneos: "Primero que nada..."
Videos
Javier López, infeliz por el empate en el clásico: "No hemos aprendido de lo que pasó en partidos anteriores en los minutos finales"
Videos
Dereck Moncada se expresó sobre si será su último torneo con Olimpia y anotarle con 17 años a Motagua: "me da mucha satisfacción"
Videos
Hansi Flick estalla por el fuerte rumor sobre Lamine Yamal: "Es una mi***, quien lo haya dicho está mintiendo"
Videos
Dereck Moncada amarga al Motagua y Olimpia rescata un punto in-extremis en clásico marcado por la polémica
Videos
Así fue el último entrenamiento de Honduras en el país previo a Juegos Centroamericanos
Videos
Polémica en el clásico nacional: El penal que Nelson Salgado le pitó a favor al Olimpia contra Motagua
reacciones
Motagua se dejó empatar de Olimpia en polémico clásico y lo que dice la prensa: "Les entra el tembleque; increíble lo del árbitro"
NO SE VIO EN TV
Dereck Moncada desató la locura, los polémicos penales que no pitaron, diluvio en el Nacional y la zarquita preciosa
EN FOTOS
Hinchada de Olimpia inunda las calles del Nacional, dardo a Motagua y chicas cautivan en la previa del clásico
ESTO INFORMAN
Neymar se olvida del reencuentro con Messi en Inter Miami: el impensado club que podría fichar al brasileño en 2026