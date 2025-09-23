Estadisticas de ligas
El chico de barrio contra Real Madrid
Descargar Aquí
Mas Portadas
Dembélé conquista el Balón de Oro 2025
Balón de Oro 2025: ¿Qué futbolista se quedará con este premio soñado?
Potros perdonó y Menjívar se agrandó
¡Estreno de primera! Kervin Arriaga debutó en LaLiga de España
Real España se hunde y Jeaustin Campos reacciona: "estoy muy molesto"
Rumbo al Mundial 2026: Honduras sufrió con Nicaragua pero logró un triunfo de oro.
Honduras vs Nicaragua: a ganar en casa sí o sí
Rumbo al Mundial 2026: Honduras no pudo pasar del empate contra Haití
Nuestro Mundial inicia aquí: Honduras ante Haití en Curazao
Javier López, técnico de Motagua advierte a Alajuelense previo al duelo de Copa Centroamericana: "La receta la tenemos"
Videos
Rubilio Castillo se pronuncia previo a su debut con Marathón en el torneo Apertura de la Liga Nacional
Videos
Oficial: Marathón confirma partido histórico con equipo mexicano para celebrar su aniversario de centenario
Videos
Aitana Bonmatí hace historia al conseguir el tercer Balón de Oro consecutivo
Videos
Dembélé se queda con el Balón de Oro 2025 tras superar a Lamine Yamal y rompe a llorar: "Es increíble lo que acaba de pasarme"
Videos
¡No hubo sorpresa! Ousmane Dembélé se queda con el Balón de Oro 2025
Videos
Mauricio Dubón y el Guante de Oro: los halagos de periodistas que cubren Grandes Ligas
Videos
Balón de Oro 2025: ¡Sorpresa! Lamine Yamal conquista el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo
Videos
Jeaustin Campos define su futuro, revela estado físico de Dixon y defiende a Jhow de sus críticos: "Es de los mejores"
Videos
Nixon Cruz, de las potras de la calle a jugar en la Liga Nacional: la historia detrás del '12' de Real España
Videos
Julián Calero, entrenador de Kervin Arriaga, ameneazo al Real Madrid de quitarle el invicto en LaLiga: “Yo voy con el cuchillo”
¡PARA REÍRSE!
Yamal recibe las peores burlas tras perder el Balón de Oro 2025, Vinicius no se salva y Dembélé hondureño es protagonista
BALÓN DE ORO
Dardo de Faitelson a Dembélé y Soria señala "robo" contra Lamine Yamal: la prensa reacciona al ganador del Balón de Oro
balón de oro 2025
Ni Lamine Yamal ni Dembélé: "¿Balón de Oro? Yo solo quiero ganar la Champions, no valoro los trofeos individuales"
Fotogalerias
Así son los hondureños en EA Sports FC 26