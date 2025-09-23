Estadisticas de ligas
El chico de barrio contra Real Madrid
Dembélé conquista el Balón de Oro 2025
Balón de Oro 2025: ¿Qué futbolista se quedará con este premio soñado?
Potros perdonó y Menjívar se agrandó
¡Estreno de primera! Kervin Arriaga debutó en LaLiga de España
Real España se hunde y Jeaustin Campos reacciona: "estoy muy molesto"
Rumbo al Mundial 2026: Honduras sufrió con Nicaragua pero logró un triunfo de oro.
Honduras vs Nicaragua: a ganar en casa sí o sí
Rumbo al Mundial 2026: Honduras no pudo pasar del empate contra Haití
Nuestro Mundial inicia aquí: Honduras ante Haití en Curazao
POLÉMICA
Papá de Lamine Yamal atiza contra el Balón de Oro y hace fuerte denuncia tras la gala: "Aquí pasó algo muy raro..."
HISTORIA HUMANA
Kervin Arriaga: el chico de barrio que casi pierde un pie en su niñez, ahora desafía al poderoso Real Madrid con el Levante
premio yashin
Balón de Oro 2025: El error que dio como ganador del Trofeo Lev Yashin a Dibu Martínez por encima de Donnarumma
FAMILIA
Así es la familia de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025: quién es la misteriosa esposa, su religión y origen