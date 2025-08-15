Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Europa está de regreso; vuelve el mejor fútbol del mundo
Descargar Aquí
Mas Portadas
Rueda seguirá convocando al Choco Lozano con Honduras: "confío en su talento"
Javier López reemplaza a Diego Vázquez en Motagua
Pedro Troglio confiesa su nuevo salario en Argentina y el jugador de Olimpia que más le escribe
Copa Centroamericana: Olimpia con paso perfecto tras vencer al Hércules de visita
Piojo Herrera comienza a calentar el Honduras vs Costa Rica rumbo al Mundial. “No tienen para asustarnos”
Clásicos en Honduras: Arde la jornada 3 del Torneo Apertura
Copa Centroamericana: Olimpia arranca goleando al Real Estelí
Olimpia se venga del Real Estelí y lo devora en la Concacaf
Carlos Pineda le dice adiós a Olimpia y jugará en Costa Rica
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
*Elison Rivas habla de su llegada a Olimpia y destapa duro pasado: "Me comportaba inmaduro, pasaba peleando con entrenadores"*
Videos
Yustin Arboleda haba del clásico ante Real España y de las salidas de compañeros del Olimpia: "El favoritismo lo ve la gente o la prensa"
Videos
Xelajú despedaza a Real Estelí y los chapines se convierte en el primer clasificado a cuartos de Copa Centroamericana
Videos
Motagua se estrella ante Cartaginés en el debut de Javier López y complica su clasificación en Copa Centroamericana
Videos
Reinaldo Rueda defiende al Choco Lozano y lo seguirá convocando: “confío en su talento”
Videos
Mastantuono en su presentación con Real Madrid señala al mejor futbolista del mundo entre Cristiano Ronaldo, Messi y Lamine Yamal
Videos
Municipal remonta y deja al Real España al borde de la eliminación en la Copa Centroamericana 2025
Videos
¡Martillazo y a celebrar! Daniel Aparició le está dando el triunfo a Real España frente al Municipal en Copa Centroamericana 2025
Videos
Javier López detectó el primer problema en Motagua previo a su debut en Copa Centroamericana: "es una final"
Videos
Alberth Elis viajó a Portugal para unirse a su nuevo equipo: la sorpresa que se encontró en el aeropuerto
Videos
Inicia la revancha de los Tiktokers hondureños contra la selección de Tiktores de El Salvador
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
¿QUÉ LE HICIERON?
'Ñangui' Cardona es apuñalado y termina en el hospital: lo que se sabe de la salud del campeón nacional con Honduras Progreso
EN FOTOS
¿Quién es el "jeque" que sorprendió? Nenas bellas del Motagua cautivan previo al juego ante Cartaginés
EN IMÁGENES
En fotos: Condepor supervisa avances de la construcción de moderna cancha sintética en popular colonia de Tegucigalpa
mercado de fichajes
Se fue con Cristiano por el salario de 25 millones, Messi hace petición clave en su futuro al Inter Miami y Pep Guardiola alista bomba