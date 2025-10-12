Estadisticas de ligas
Honduras vs Haití: en el estadio Nacional nos jugamos el boleto al Mundial United 2026
Descargar Aquí
Mas Portadas
Aburrido y mal negocio en el Morazán
NOCHE PARA ENTERRAR A COSTA RICA
Kervin Arriaga: "Central no es mi puesto, pero puedo sacar un partido"
¡Honduras ya está en su cuartel de guerra!
¡Pitó la 'Máquina' en Panamá!
Las nuevas promesas de la Liga Nacional de Honduras
Honduras pierde a Julián Martínez para los partidos cruciales ante Costa Rica y Haití
Kervin Arriaga; 28 minutos de sueño y pesadilla ante Real Madrid
El chico de barrio contra Real Madrid
La razón por la que ganarle Haití significa una clasificación virtual de Honduras al Mundial
Videos
Reinaldo Rueda pide disculpas a la afición y advierte: "Mañana va a ser un partido sufrido ante Haití, preparémonos..."
Videos
Honduras y Haití jugarán bajo alerta roja en Tegucigalpa por eliminatorias mundialistas
Videos
DT de Haití deja claro que quieren sumar sí o sí ante Honduras y revela baja: “No tenemos presiones”
Videos
Mundial Sub 20: Marruecos sorprende y elimina a Estados Unidos para clasificar a las semifinales
Videos
La escalofriante lesión que sufrió un futbolista tras golpear con un cartel: “Corre el riesgo de sufrir una parálisis severa”
Videos
¡Tuvieron que correr a los camerinos! Helicóptero aterriza en pleno partido de Liga de Ascenso para rescatar un cadáver
Videos
¡Adiós sequía! Chicharito Hernández anotó su primer gol al América con la camiseta del Chivas de Guadalajar
Videos
Paliza a la Selección Mexicana: Colombia humilla al Tri y pone a dudar nuevamente el proceso del Vasco Aguirre
Videos
Messi firma otro recital en la MLS, su nueva víctima fue Atlanta United ¿Hubo debut de joven hondureño?
Videos
Jorge Álvarez habla de reflexión en Honduras, lo que hicieron junto a Rueda tras empatar con Costa Rica y lo que viene ante Haití: "salir a ganar sí o sí"
SU HISTORIA
Messiniti: De ser desechado en Argentina a sorprender con Marathón; la historia detrás del nuevo goleador de la Liga Nacional
EN FOTOS
Locura en la colonia San José de la Vega: Fiesta deportiva tras inauguración del complejo de tres canchas sintéticas
Zona de Concacaf
Olimpia está imparable y gigante de Costa Rica se derrumba, así quedó el ranking de clubes de Concacaf ¿Quién es el número 1?
¡OJO!
Un grande en alerta roja: El modesto equipo que lidera la tabla de minutos Sub-20 en el Apertura 2025 de Liga Nacional