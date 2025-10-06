Estadisticas de ligas
Kervin Arriaga: "Central no es mi puesto, pero puedo sacar un partido"
Descargar Aquí
Mas Portadas
¡Honduras ya está en su cuartel de guerra!
¡Pitó la 'Máquina' en Panamá!
Las nuevas promesas de la Liga Nacional de Honduras
Honduras pierde a Julián Martínez para los partidos cruciales ante Costa Rica y Haití
Kervin Arriaga; 28 minutos de sueño y pesadilla ante Real Madrid
El chico de barrio contra Real Madrid
Dembélé conquista el Balón de Oro 2025
Balón de Oro 2025: ¿Qué futbolista se quedará con este premio soñado?
Potros perdonó y Menjívar se agrandó
Leonardo García Posadas confesó la plática con Rueda, su paso por Alemania y anhela debutar con Honduras: "alegre de estar aquí"
Videos
Nayrobi Vargas se integra a la Selección de Honduras, dónde estaba al ser convocado y conocerá al futbolista que admira: "desde niño quise estar acá"
Videos
Keylor Navas sorprende a Honduras con sus declaraciones: "Costa Rica ha tenido mejor historia"
Videos
Andy Nájar avisa a Costa Rica y el fortín que tiene la Selección de Honduras: "queremos acercarnos al objetivo"
Videos
Hansi Flick quiere ficharlo: vale 45 millones de euros y Barcelona podría dar la gran sorpresa
Videos
Jeaustin Campos sobre el triunfo de Real España, lesión de Dixon y destapa un "secreto" de Costa Rica previo al duelo ante Honduras
Videos
'Patón' Mejía explota tras remontada de Olimpia y apunta contra Said: "Nos roban el partido y todos se quedan callados"
Videos
Kervin Arriaga llega de madrugada a Honduras y avisa: “Si ganamos a Costa Rica y a Haití estamos cerca del Mundial”
Videos
¡Semana triunfal! Real España toma venganza de Platense y logra remontada vital para escalar en el torneo Apertura
Videos
Olimpia le remontó con autoridad a Lobos UPNFM en un partido que tuvo de todo: retrasos, golazos y una roja infantil
Videos
Marcelo Santos aclara si afecta lo que dejó Motagua vs Alajuelense y quiere ser titular en el Honduras vs Costa Rica: "queremos los dos triunfos"
fotos
El beso, la sorpresa y la alegría de Kervin Arriaga al llegar a Honduras: la broma que le dejó ir a Joseph Rosales
en fotos
El 'desnudo' del Romántico Quioto, el gesto de Luis Palma y el legionario que se bajó del avión directo a entrenar
Lo que dice la prensa
ChepeBomba dio su pronóstico del Honduras vs Costa Rica en eliminatoria y ticos rezan por futbolista lesionado: "Kendal Waston tiene 52 goles"
fotos
La gran polémica en el Sevilla-Barcelona, Lewandowski fue el "villano" y la amargura de Hansi Flick