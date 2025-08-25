Estadisticas de ligas
La defensa de Honduras pone en aprietos al entrenador Reinaldo Rueda para las eliminatorias
Descargar Aquí
Mas Portadas
Honduras vs El Salvador; la revancha de Tiktokers en un estadio Morazán a reventar
Concacaf castiga con 10 partidos a Jeaustin Campos del Real España
Hondureños Quioto y Deiby Flores, rodeados de estrellas en la liga de Arabia Saudita
Europa está de regreso; vuelve el mejor fútbol del mundo
Rueda seguirá convocando al Choco Lozano con Honduras: "confío en su talento"
Javier López reemplaza a Diego Vázquez en Motagua
Pedro Troglio confiesa su nuevo salario en Argentina y el jugador de Olimpia que más le escribe
Copa Centroamericana: Olimpia con paso perfecto tras vencer al Hércules de visita
Piojo Herrera comienza a calentar el Honduras vs Costa Rica rumbo al Mundial. “No tienen para asustarnos”
Con varias ausencias por lesión y por falta de minutos esta sería la nueva convocatoria de Rueda para enfrentar a Haití y Nicaragua
Videos
Técnico de Saprissa confirma importante baja ante Motagua y manda dardo a Olimpia: "Somos los más grandes de Costa Rica y Centroamérica"
Videos
Julián Martínez cumple su sueño de debutar en el extranjero: FC Alverca consigue sumar de visita en la Liga de Portugal
Videos
Esto es lo que pasa con Dani Ceballos, el jugador que está cerca de marcharse del Real Madrid
Videos
Denovan Torres se quiebra al ser consultado sobre Mayra Tercero y señala al verdadero héroe de Juticalpa: "Para mí es..."
Videos
Jeaustin Campos le pone el pecho a las balas tras derrota de Real España y pide calma a la afición: "Yo soy el responsable"
Videos
La afición de Real España reacciona molesta tras derrota ante Juticalpa: "Fuera Jeaustin Campos"
Videos
Mazazo a Real España: Juticalpa sorprende a "La Máquina" y se mete a la pelea por los primeros lugares
Videos
Marathón, con apuros, rescata el empate ante Olancho FC con un gol 'in extremis' de Alexy Vega en la jornada 6 del Apertura 2025
Videos
¡Polémica en Danlí! Así fue el gol lícito que le invalidaron a Messiniti en el Olancho vs Marathón
Videos
Troglio sale expulsado ante Boca Juniors y "La Bombonera" arremete contra el extécnico de Olimpia: "El que no salta..."
El amorío
Yamal confirma su relación con Nicki Nicole, pero es impactado con la frase que no esperaba: "No voy a estar de sapo"
NO SE VIO EN TV
Un caballo y una 'piscina' protagonistas en Liga Nacional; el golazo que silenció el Morazán y la pesadilla del Real España
EN FOTOS
Mbappé le cerró la boca a Vinicius, el jugador que salió enojado con Xabi y la polémica que reclama el Oviedo ante Madrid
LO REVELA
Pomponera del partido de tiktokers sorprende al revelar su relación con un legionario hondureño en Europa