Motagua le arranca un punto al Saprissa y lo elimina de la Copa Centroamericana
Descargar Aquí
Mas Portadas
La defensa de Honduras pone en aprietos al entrenador Reinaldo Rueda para las eliminatorias
Honduras vs El Salvador; la revancha de Tiktokers en un estadio Morazán a reventar
Concacaf castiga con 10 partidos a Jeaustin Campos del Real España
Hondureños Quioto y Deiby Flores, rodeados de estrellas en la liga de Arabia Saudita
Europa está de regreso; vuelve el mejor fútbol del mundo
Rueda seguirá convocando al Choco Lozano con Honduras: "confío en su talento"
Javier López reemplaza a Diego Vázquez en Motagua
Pedro Troglio confiesa su nuevo salario en Argentina y el jugador de Olimpia que más le escribe
Copa Centroamericana: Olimpia con paso perfecto tras vencer al Hércules de visita
Manchester sigue dando pena: Grimsby Town, equipo de 4ta división, elimina en penales al United de Rubén Amorim
Videos
Así luce la nueva cara del Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Videos
Eduardo Espinel: "Estoy nervioso, tengo ansiedad, pero no hay que dejar de disfrutar estos momentos"
Videos
Se cae la negociación entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella por el fichaje de Dani Ceballos
Videos
Luis Ortiz, portero de Motagua, revela lo que les dijo el técnico y cómo se motivaron para eliminar al Saprissa.
Videos
La celebración del "Búho" Meléndez que causa polémica en Costa Rica tras eliminar al Saprissa.
Videos
Jeffryn Macías revela que el técnico Javier López les cambió el chip: “Venir aquí también motiva”
Videos
Javier López elogia a los jugadores de Motagua tras eliminar a Saprissa y recuerda a Diego Vázquez: "Es mérito de él"
Videos
Videos
Copa Centroamericana: Motagua empata con Saprissa, clasifica en primer lugar y provoca dura eliminación para los ticos.
Videos
Comisionado de Liga Nacional sobre el partido de tiktokers: "Las familias van al circo a ver este tipo de espectáculos similares"
Las burlas
Motagua es culpable número uno de que los memes humillen a Saprissa y sea la burla de Concacaf: Quesada no se salvó
Motagua
La burla de Motagua que no gusta en Concacaf, mano dura contra Saprissa y elogio a Javier López: "¿Qué hacen los olimpistas?"
¿SE VA DEL BARÇA?
Flick lo tiene como suplente en Barcelona y gigante de la Premier League lo quiere: 57 millones de euros por la joya culé
EL MERCADO
Fichajes: Bajas confirmadas en Motagua y Olimpia, Génesis PN ficha extranjeros y Deiby se despide, ¿y Jorge Álvarez?