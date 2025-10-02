Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Portada Digital
¡Pitó la 'Máquina' en Panamá!
Descargar Aquí
Mas Portadas
Las nuevas promesas de la Liga Nacional de Honduras
Honduras pierde a Julián Martínez para los partidos cruciales ante Costa Rica y Haití
Kervin Arriaga; 28 minutos de sueño y pesadilla ante Real Madrid
El chico de barrio contra Real Madrid
Dembélé conquista el Balón de Oro 2025
Balón de Oro 2025: ¿Qué futbolista se quedará con este premio soñado?
Potros perdonó y Menjívar se agrandó
¡Estreno de primera! Kervin Arriaga debutó en LaLiga de España
Real España se hunde y Jeaustin Campos reacciona: "estoy muy molesto"
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Buba López sorprendió con entrevista tras histórica clasificación de Real España: "Mostramos nuestro ADN"
Videos
Brayan Moya se desahoga y dio la clave para la clasificación de Real España: "Yo sabía que en cualquier momento..."
Videos
Carevic se sincera previo a enfrentar a Olimpia en la Copa Centroamericana: "La fortuna no ha estado de nuestro lado"
Videos
¡Real España le mete un golpazo a los panameños y elimina de Copa Centroamericana a un Plaza Amador que tenía un invicto de 21 partidos!
Videos
Andy Najar y Bryan Acosta se coronan campeones con Nashville de la US Open Cup tras vencer al Austin FC
Videos
¿Qué dijo de la eliminación del Motagua? Eduardo Espinel es contundente ante de enfrentar a Cartaginés: "Tenemos nervios..."
Videos
Hansi Flick sin pelos en la lengua arremete ante sus jugadores: "Estoy decepcionado; no estamos al mismo nivel del PSG"
Videos
Luis Enrique se rinde con los craks que arrodillaron al Barcelona: "Hoy lo hemos vuelto a demostrar"
Videos
Cuba hace historia en el Mundial Sub-20: con doblete de Michael Camejo, los caribeños hacen tropezar a Italia
Videos
Mónaco amarga al Manchester City al empatarle en el último minuto: Haaland anotó otro doblete en Champions League
Videos
Champions League: PSG derrotó al Barcelona con una contra fulminante en los últimos minutos
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
EN FOTOS
¡Espinel ya tiene al sustituto de Edwin! Olimpia alistó cañones para enfrentar al Cartaginés por Copa Centroamericana
champions league
El enemigo vuelve a casa: Figo estará hoy en el campo del Barcelona ante PSG; el motivo y la sorpresiva reacción de Laporta
en las redes
Durísimos contra Motagua: los memes que dejó la dolorosa eliminación en Copa Centroamericana
copa centroamericana
Motagua quedó eliminado y así reacciona la prensa: "Pecho frío, vergonzoso; Javier López se convirtió en Diego Vázquez"