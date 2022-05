El desgarrador relato de Juan José, el niño que encontró en el fútbol sala una segunda oportunidad para vivir dignamente

Juan nos relató el duro episodio de cómo se tuvo que separar de su familia, a la que no volvió a ver, sin embargo, no pierde la esperanza de reencontrarse con ellos en un futuro.

El fútbol sala actualmente se encuentra en desarrollo en el país y dentro de este deporte hay futbolistas con particulares historias y con sueños latentes a los que no piensan renunciar.

“Gracias a Dios a mí me apoyaron unas monjas de la iglesia católica de donde yo vivía. Yo tenía problemas familiares y le agradezco a ellas que me trajeron aquí y por eso estoy en la fundación OSIVI”. Comenzó diciendo el pequeño 10 de la UPN sampedrana.

Y añadió, “Tenía mi familia, pero éramos muy pobres, no me podían alimentar, ni darme estudio. Yo me salía a la calle a pedir o vender cosas y por eso mis hermanos y yo dejamos que ellos nos apoyaran”.

Díaz Gutiérrez recuerda que “yo consumía drogas desde los cuatro o cinco años con mis hermanos para olvidarnos del hambre. Yo estaba pequeño, solo agarraba lo que ellos que eran mayores me daban. No tengo recuerdos tan claros, pero la vida era muy difícil. Gracias a Dios todo cambió y ahora hago deporte y espero cumplir mis sueños”, exteriorizó el copaneco.

El jugador que se desempeña como ala 2 en los Lobos nos cuenta que anhela volver estar junto a su familia como fue una vez, pero en condiciones dignas.

“Siempre he orado por volver a estar juntos. Espero que seamos una familia y apoyarnos todos ya que ellos en ese momento no pudieron, ojala yo si pueda hacerlo en un futuro”, acotó en la charla que se realizó en el Polideportivo de la Universidad Pedagógica.

Y continuó diciendo. “Quiero un día jugar en un estadio y que mi familia completa esté viéndome y anotar un gol para dedicárselos y que se sientan orgullosos de mí “.

Su llegada a la UPN

“Yo miraba videos del equipo y le pedí a la presidenta de la fundación que me ayudará porque a mí siempre me ha encantado el fútbol y ella buscó el contacto del gerente de la universidad y me dieron la oportunidad de participar”, explicó el pequeño talento que le pega con ambas piernas.

Al ser el más pequeño del equipo los nervios lo invadieron en sus primeros días en el club y nos cuenta su anécdota.

“Todos eran gigantes y yo el más pequeño tanto de estatura y edad, entonces me sentí con muchos nervios y muy asustado. Al comienzo se me hacía difícil porque yo estaba acostumbrado a jugar en campo grande (fútbol 11)”, dijo Juan con un tono de voz tímido.