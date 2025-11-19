Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Amado Guevara calificó la eliminación de Honduras como "un fracaso histórico" y "el más grande del fútbol hondureño"
2025-11-19
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Los pecados que llevaron a Honduras al FRACASO con Reinaldo Rueda rumbo al Mundial
Videos
Pedro Troglio responde a la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras: "Puede ser, quién te dice..."
Videos
Jorge Álvarez sorprende con su respuesta tras señalamientos a Menjívar y dice el pecado que cometió Honduras en Costa Rica
Videos
Mario Faraj revela la increíble suma millonaria que la Federación de Fútbol de Honduras ha perdido con la eliminación del Mundial
Videos
La Selección llega a Honduras luego de quedar fuera del Mundial United 2026
Videos
¿Renuncia de la Federación de Honduras? Jorge Salomón deja clara su postura: "En caliente es difícil tomar decisiones"
Videos
Iván Barton de nuevo en la polémica en CONCACAF: así fue la jugada que lo salvó de un escándalo en el Jamaica-Curazao
Videos
México sigue dando pena previo al Mundial: volvió a perder contra selección de Conmebol
Videos
Honduras queda fuera del Mundial: ¿Quiénes son los culpables del mayúsculo fracaso?
Videos
Aficionados de Honduras y Costa Rica enfurecen tras eliminación del campeonato Mundial 2026