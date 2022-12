¡Bad Bunny no aguantó más! Revela que en Honduras no fueron honestos con él: “estoy triste porque no me gusta que me mientan”

El intérprete de “Titi me preguntó”, dice que en Honduras tenían que enseñarle a bailar, pero nadie lo hizo. De paso publicó un vídeo donde se muestra a varias mujeres que no pueden bailar.