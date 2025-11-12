Estadisticas de ligas
¡Bonita sorpresa! Luis Palma recibe visita de su amigo y excompañero del CDS Vida, Richard Rodríguez
2025-11-12
Redacción Diez
Videos
Aficionados hondureños comienzan a invadir Nicaragua previo al duelo ante la Bicolor
Videos
Honduras presenta dos jugadores lesionados que no trabajaron con el grupo en último entrenamiento antes de medirse a Nicaragua.
Videos
¡Eliminatoria al rojo vivo! Panamá aterriza en Guatemala en medio de un recibimiento intimidante
Videos
Rueda responde a "Paté" Centeno y revela dos tocados de Honduras ante Nicaragua: "Esto se resuelve en las dos jornadas"
Videos
¿Honduras o Costa Rica al Mundial? Prensa de Nicaragua predice el juego eliminatorio en Managua
Videos
Gustavo Roca, periodista de Diez, le responde al "Fantasma" Figueroa: "Es un irrespetuoso y misógino"
Videos
Tato Saybe no esconde su molestia por los árbitros del VAR ante Nicaragua y aclara la polémica con Espinel: "Fue un tema raro"
Videos
Fantasma Figueroa tiene fuerte encontronazo con periodista a la que llamó "piedra" y el mensaje sobre "ayudar"a Costa Rica ganando a Honduras
Videos
La periodista atacada verbalmente por "Fanstasma" Figueroa responde: "Es una piedra que le llegó"
Videos
Periodista tico arremete contra Kervin Arriaga previo al Costa Rica vs Honduras: "¿Pero quién sos?"