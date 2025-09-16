Denil Maldonado se pierde la fecha FIFA de octubre contra Costa Rica y Haití

Denil Maldonado fue sometido a cirugía en Alemania a consecuencia de una lesión en el tobillo. El hondureño se perderá los partidos eliminatorios contra Costa Rica y Haití que podrían definir el camino de la H rumbo a United 2026.