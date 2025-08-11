Estadisticas de ligas
Diego Vázquez rompe el silencio tras su separación de Motagua; quién lo despide, el futuro de Mathías y su nuevo destino
2025-08-11
Redacción Diez
Javier López el español que llega como nuevo director técnico del Motagua
Erick Puerto, el goleador del Apertura 2025, revela de dónde es y el sueño que tiene: ¿ficharía por un grande de Honduras?
OFICIAL: Motagua confirma a Javier López como el sucesor de Diego Vázquez en el banquillo
Pep Guardiola echó al fichaje más caro de la historia del City: ¡el nuevo equipo de Grealish!
Al Nassr ficha a otra figura: se fue del Bayern Múnich para jugar con Cristiano Ronaldo en Arabia
¡Se despidió! Elis confirma su salida de Olimpia para jugar en Portugal: "Estoy listo para la Selección de Honduras"
Espinel niega ofertas por Luis Vega, habla de fichajes para Olimpia y responde a la salida de Julián Martínez
MLS: Gran asistencia de Joseph Rosales, pero Minnesota no pudo con el Colorado Rapids
*Un Olimpia en apuros rescató un punto ante un rebelde Juticalpa en Tegucigalpa; Espinel pierde su racha de 11 triunfos*
¿El mejor en lo que va del Apertura 2025? Marcelo Canales se luce con golazo de talla mundial en el Olimpia-Juticalpa