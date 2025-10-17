Estadisticas de ligas
Hansi Flick estalla por el fuerte rumor sobre Lamine Yamal: "Es una mi***, quien lo haya dicho está mintiendo"
2025-10-17
Redacción Diez
Videos
¡Seis goles! El PSG de Luis Enrique fue frenado en la Ligue 1 por el Strasbourg
Videos
Marcelo Santos estalla tras agónico empate de Olimpia y deja explosivas declaraciones: "Pareciera que fuéramos novatos"
Videos
Espinel tras sufrido empate con Motagua y lo que debe hacer Olimpia para ganar los dos torneos: "Primero que nada..."
Videos
Javier López, infeliz por el empate en el clásico: "No hemos aprendido de lo que pasó en partidos anteriores en los minutos finales"
Videos
Dereck Moncada se expresó sobre si será su último torneo con Olimpia y anotarle con 17 años a Motagua: "me da mucha satisfacción"
Videos
Dereck Moncada amarga al Motagua y Olimpia rescata un punto in-extremis en clásico marcado por la polémica
Videos
Así fue el último entrenamiento de Honduras en el país previo a Juegos Centroamericanos
Videos
Polémica en el clásico nacional: El penal que Nelson Salgado le pitó a favor al Olimpia contra Motagua
Videos
Juticalpa FC azota al Olancho FC y con gol de Christian Altamirano le ganan el derbi olanchano a los potros
Videos
Orlando López, DT de Honduras Sub-21, aclara bajas de Nixon Cruz y Dereck Moncada, la lucha contra Panamá y Costa Rica por el oro: "iremos a ciegas"