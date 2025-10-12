Honduras y Haití jugarán bajo alerta roja en Tegucigalpa por eliminatorias mundialistas

2025-10-12
Las lluvias están causando estragos en Honduras. Por consiguiente, las autoridades han decretado alerta roja en varias zonas del país. Sin embargo, eso no detiene el juego eliminatorio entre Honduras y Haití. Carlos Castellanos con todos los detalles.