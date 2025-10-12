Estadisticas de ligas
Honduras y Haití jugarán bajo alerta roja en Tegucigalpa por eliminatorias mundialistas
2025-10-12
Redacción Diez
Las lluvias están causando estragos en Honduras. Por consiguiente, las autoridades han decretado alerta roja en varias zonas del país. Sin embargo, eso no detiene el juego eliminatorio entre Honduras y Haití. Carlos Castellanos con todos los detalles.
