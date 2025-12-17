Estadisticas de ligas
Josué Sánchez, el joven que se llenó de récords en el Campeonato de Piscina Corta 2025: "Este es mi primer trofeo"
2025-12-17
Redacción Diez
Videos
Lavallén atiza contra formato de Liga Nacional y responde sobre Selección de Honduras
Videos
Mario Berríos confirma proyectos en Marathón, panorama presidencial y abre la puerta a Lavallén a la Selección
Videos
Manchester City avanzó a semis de la Carabao Cup: el golazo de Cherki con su "pierna mala"
Videos
Lavallén enfría rumores con la Selección de Honduras y atiza contra el formato de la Liga Nacional: "No le veo visión"
Videos
Mbappé y Lunin salvan al Real Madrid en Copa del Rey tras vencer con sufrimiento al Talavera
Videos
PSG, con impensado héroe, quedó campeón de la Copa Intercontinental 2025 y consigue un sextete histórico
Videos
¡Le dio con todo! José Ramón Fernández humilló a Faitelson y le pone nuevo apodo: "El más imbécil"
Videos
Presidente de Liga Nacional llama a la calma y envía un mensaje al Olancho FC: "Aunque genera algún tipo de suspicacias..."
Videos
Benigno Pineda responde a la polémica arbitral del Platense vs Olancho y manda mensaje a Samuel García
Videos
Barcelona sufrió mucho contra el modesto Guadalajara, pero clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey 2025