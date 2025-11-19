Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
México sigue dando pena previo al Mundial: volvió a perder contra selección de Conmebol
2025-11-19
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Honduras queda fuera del Mundial: ¿Quiénes son los culpables del mayúsculo fracaso?
Videos
Aficionados de Honduras y Costa Rica enfurecen tras eliminación del campeonato Mundial 2026
Videos
Periodistas de DIEZ reaccionan a la eliminación de Honduras del Mundial 2026
Videos
Reinaldo Rueda rompe en llanto tras el fracaso de Honduras rumbo al Mundial: "El fútbol nos da una lección de humildad"
Videos
¡Fracaso total! La Selección de Honduras empata con Costa Rica y los dos quedan fuera del Mundial 2026
Videos
¡Keylor Navas amarga a Honduras! Andy Nájar lo fulminó y el portero respondió con altura
Videos
¡Casi gol! Luis Palma estuvo cerca de vencer a Keylor Navas y estrelló el balón en el poste
Videos
El Pollo tico llega al Nacional y asegura que su selección vencerá a Honduras
Videos
Secretario de la FFH revela lo que Honduras ha cuidado para enfrentar a Costa Rica y deja claro: "Es ahora o nunca"
Videos
El ambientazo que se vive en el Estadio Nacional de Costa Rica previo al juego contra Honduras