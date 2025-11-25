Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Orinson Amaya, presidente del Marathón, anuncia que después de muchos años, le pondrán alumbrado eléctrico al Yankel Rosenthal
2025-11-25
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
La épica fiesta de Marathón en conmemoración de su Centenario
Videos
Mundial Sub 17: Portugal elimina en penales a la última selección de América y se clasifica a la final en Qatar
Videos
Mundial Sub-17: Austria elimina al favorito y se clasifican por primera vez en la historia a una final
Videos
Jeaustin Campos: "Si los dirigentes sólo escriben tonterías en redes y no defienden al club, ¿dónde están cuando toca defender?"
Videos
Javier López elogia a su equipo y deja claro mensajes para sus rivales en Liga Nacional: "Se va a ver al mejor Motagua"
Videos
Afición de Real España enfurece con derrota contra Motagua en casa
Videos
John Kleber fulminó a Real España y Motagua tiene racha triunfal que lo ilusiona
Videos
Olimpia derrota a Marathón en el Clásico y se queda con el liderato del Apertura 2025; debut goleador de Clinton Bennett
Videos
Jorge Benguché regresa a Liga Nacional y enciende la pólvora con Olimpia anotando golazo: con los albos le sale todo
Videos
Yustin Arboleda no perdona desde el punto penal y adelanta a Olimpia ante Marathón en la jornada 18 del Apertura 2025