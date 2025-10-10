Estadisticas de ligas
Panamá sufrió para conseguir su primer triunfo ante El Salvador en el Cuscatlán por Eliminatorias Mundialistas
2025-10-10
Redacción Diez
InShot 20251010 203052933
Javier Aguirre responde a la pregunta de Diario Diez sobre el empate entre Honduras y Costa Rica: "Haití nos tiene sorprendido a todos"
El VAR salvó a Panamá en el Cuscatlán: el polémico gol que le anularon a El Salvador por falta a Jefferson Valladares
Curazao tumba a Jamaica, le quita el invicto y le arrebata el primer lugar de la Eliminatoria Mundialista
Trinidad y Tobago receta paliza a la débil Bermudas y se mete a la pelea por el boleto al Mundial 2026
Surinam le roba el triunfo a Guatemala en el último suspiro y los "chapines" siguen sin ganar en la Eliminatoria
Reinaldo Rueda deja claro el motivo por el que llamó a los 'alemanes' y revela si hay bajas ante Haití: "Solo es para..."
Líderes de grupo: Alemania no deja dudas y arrasa contra Luxemburgo en las eliminatorias al Mundial
Mbappé marcó con un golazo, pero enciende las alarmas: Francia vapulea y se encamina al Mundial 2026
¡Con inconvenientes! El primer problema de Haití en su llegada a Honduras previo al duelo en Tegucigalpa