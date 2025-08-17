Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Rodrigo Auzmendi es un killer y así emprendió la remontada de Banfield ante Estudiantes en la Primera División de Argentina
2025-08-17
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Tras disturbios en el Humberto Micheletti de El Progreso, suspenden trabajos de remodelación
Videos
Juticalpa hunde al Choloma en la Liga Nacional: con doblete de Kelvin Matute, los canecheros le remontaron a los maquileros
Videos
Agustín Auzmendi silencia El Monumental con su doblete: así fueron los goles del 'Pistolero' ante River Plate
Videos
Neymar salió llorando tras recibir la peor paliza de su vida: Santos fue goleado por Vasco de Gama en la liga de Brasil
Videos
Chelsea tropieza en su estreno y lo salvó el VAR: el gol de tiro libre que le anularon al Crystal Palace
Videos
Arsenal aprovechó el error del portero para vencer al Manchester United en Old Trafford por la Premier League
Videos
Espinel da la cara tras agrio empate entre Olimpia-Real España y responde al pobre espectáculo: "No escuché al público"
Videos
Real España y Olimpia igualan en el Morazán en un gris partido sin goles que tuvo tintes de polémica
Videos
Golazo y asistencia de taco a Suárez: así fue el partidazo de Messi ante Galaxy tras su regreso de la lesión con Inter Miami
Videos
"Virus" Martínez y Roberto Moreina hacen más grande la crisis de Victoria tras triunfo de Lobos UPNFM