Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Se cae la negociación entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella por el fichaje de Dani Ceballos
2025-08-27
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Así luce la nueva cara del Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Videos
Eduardo Espinel: "Estoy nervioso, tengo ansiedad, pero no hay que dejar de disfrutar estos momentos"
Videos
Luis Ortiz, portero de Motagua, revela lo que les dijo el técnico y cómo se motivaron para eliminar al Saprissa.
Videos
La celebración del "Búho" Meléndez que causa polémica en Costa Rica tras eliminar al Saprissa.
Videos
Jeffryn Macías revela que el técnico Javier López les cambió el chip: “Venir aquí también motiva”
Videos
Javier López elogia a los jugadores de Motagua tras eliminar a Saprissa y recuerda a Diego Vázquez: "Es mérito de él"
Videos
La celebración del "Búho" Meléndez que causa polémica en Costa Rica tras eliminar al Saprissa.
Videos
Copa Centroamericana: Motagua empata con Saprissa, clasifica en primer lugar y provoca dura eliminación para los ticos.
Videos
Comisionado de Liga Nacional sobre el partido de tiktokers: "Las familias van al circo a ver este tipo de espectáculos similares"
Videos
Benigno Pineda señala los errores arbitrales del Olancho- Marathón y le responde a Lavallén: "Le compete a la Liga Nacional"