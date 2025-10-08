Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
VIDEO: el día que "Piojo" Herrera casi fractura a futbolista de Honduras
2025-10-08
Redacción Diez
MAS VIDEOS
Videos
Periodistas de Costa Rica sentencian el partido contra Honduras en el Estadio Morazán
Videos
Piojo Herrera suelta dardo a Honduras y deja claro cómo está Keylor Navas y Celso Borges: "El nervio siempre va a estar"
Videos
¿Se ve anotando en Honduras? Kendall Waston, ilusionado por volver a la selección de Costa Rica: “siempre es especial”
Videos
Mundial Sub-20: Selección Mexicana despacha al anfitrión Chile y espera por un candidato al título
Videos
¿Jugará Kervin Arriaga de defensa central en el Honduras vs Costa Rica?
Videos
¿Miedo? El inusual y hermético itinerario de Costa Rica en su viaje a Honduras rumbo al Mundial
Videos
El precio de los boletos en el mercado negro para el partido Honduras vs Costa Rica
Videos
Mundial Sub-20: España, selección que se clasificó como mejor tercero, elimina a Ucrania y se mete a los cuartos de final
Videos
OFICIAL: Jordi Alba se une a Busquets y anuncia su retirada del fútbol: “Ha llegado el momento”
Videos
¿Hay favorito en el Honduras vs Costa Rica? Edrick Menjívar envió solicitud sobre Choco Lozano y desnudó a los ticos: "sabemos que es una final"