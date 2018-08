Georgina Hernández de Diez TV: "Nahún Espinoza no puede ser arrogante si Olimpia no tiene ni cancha de entrenamieto".

Tremendo debate se armó en Diez Tv luego de conocer el comunicado de la directiva del Olimpia sobre las declaraciones de Nahún Espinoza acerca de la Copa Presidente, torneo al cuál tildó "de mentiritas" y cuestionó duramente su organización y las malas condiciones de los terrenos de juego.

La directiva merengue no respaldó las palabras de Nahún Espinoza manfiestando que no representan la posición de la institución, aunque la Junta Directiva del equipo melenudo solicitó el cambio de sede ante el Galaxy FC de Roatán en los octavos de final de la Copa Presidente.

Para Georgina Hernández, presentadora de Diez Tv, Nahún Espinoza no puede "llevarse de encuentro el torneo" si Olimpia no posee un estadio ni campo de entrenamiento propio. Además, criticó las instalaciones del estadio Nacional que no son del todo óptimas. "Los baños ni siquiera tienen puertas", señaló.

