Dopaje en Honduras; desconocimiento y falta de presupuesto

El tema del dopaje ha vuelto a sacudir los cimientos del fútbol hondureño. La investigación que abrió la FIFA al zaguero de Olimpia y la Selección de Honduras, Johnny Palacios, deja al descubierto las serias deficiencias de algunas estructuras de nuestro balompié.

Expertos en la materia coinciden que es necesario que se implementen dos cosas: mayor educación entre los deportistas e incremento del presupuesto para control antidopaje.

El jugador debe saber qué tipo de sustancias usar, pero sobre todo, resulta necesario y hasta urgente que estos sean más autodidactas con relación al tema.

“La educación, hay que programar charlas y preparar personal para que el atleta se concientice en que no debe tomar la decisión, sino el médico”, apuntó la doctora Eva de Nazar, quien el año pasado sirvió la última de las dos charlas más recientes que el Comité Olímpico Hondureño (COH) brindó al engranaje del deporte catracho.

"El responsable de todo lo que entra a su cuerpo es el jugador" "El responsable de todo lo que entra a su cuerpo es el jugador"

En torno al aspecto económico, Nazar menciona que “todo lo del dopaje es muy costoso, pero tiene que crearse un presupuesto porque ahora es una obligatoriedad de todos los países del mundo”.

Indica, incluso, que “como organización nacional estaríamos en la obligación de preparar mejor al personal, lastimosamente eso se tiene que llevar a cabo con un presupuesto con el cual no se cuenta”.

A su vez, rememora que “la capacitación nosotros la dimos abierta” en su momento; “trajimos personal de la Agencia Antidopaje de España (Aepsad), vinieron abogados y médicos, hicimos una invitación abierta a las distintas federaciones”.

Pero no todo tiene que ser enfocado en las reuniones programadas con especialistas en la materia, ya que el deportista debe ser más acucioso: “Siempre hay información vía internet, la Agencia Mundial Antidopaje (Wada) siempre envía el listado de medicamentos prohibidos para los atletas, para que la busquen”, recordó.

Sin quitar el dedo del renglón, mencionó que “los listados están en accesibilidad, los que son de fútbol saben que Fifa maneja un listado igual al de la Agencia Antidopaje”.

Ver: Jugadores hondureños que han dado positivo en prueba doping

La coordinadora médica del COH, además, colocó en la mesa ejemplos a seguir para comenzar a combatir de una vez por todas este problema: “Guatemala le ha pedido a cada federación que dentro de su presupuesto ponga un costo antidopaje, Fenafuth debería tener un presupuesto para realizar controles; la forma en que lo estaban haciendo no era avalado por la Agencia Mundial Antidopaje”, advirtió en clara alusión a la menor efectividad de la maquinaria que se emplea en el deporte nacional.

El deportista es el primer doctor

La doctora Eva de Nazar dejó en claro que, si bien los médicos de cada club y la Selección de Fútbol deben aconsejar a los futbolistas, son estos los primeros responsables de comunicar o, al menos, empaparse lo más posible del tema.

“La situación se da y si aparece la sustancia que entró por un lado al organismo del atleta, el responsable de todo lo que entra a su cuerpo es este y hacerlo de forma accidental no evita que el dopaje sea positivo”, lanzó.

Sin embargo, y ya enfocado en el futuro del jugador de Olimpia, apunta que “hay que buscar una defensa para que la penalización sea menor. Hemos logrado que penalizaciones que deben ser de dos años queden únicamente como un llamado de atención o un castigo de tres meses”.

Hablan los médicos de los clubes:

“El problema es que no se hace prueba doping”



Elmer López es el encargado de los servicios médicos del Olimpia, club de Johnny Palacios, investigado por la Fifa por aparentemente haberse automedicado con nafazolina, una sustancia prohibida por el ente rector del fútbol.

López, quien aclara que “las concentraciones que detectó la Fifa son muy bajas”, mencionó que “continuamente a los jugadores de Olimpia les hacemos ver que cualquier producto que utilicen tienen que informarse con nosotros”.

Aún así, cree que “el problema de fondo es que aquí no se hace ninguna prueba doping; es una situación irregular y está promoviendo que los jugadores usen medicamentos prescritos”.

“A veces hay medicamentos que ni uno recuerda”



En Real España no son ajenos a la problemática de la desaparición de las pruebas doping en la Liga Nacional. Gilberto Reyes, médico de la Máquina, cree que no automedicarse y mayor capacitación son las soluciones contra infortunios como el del albo Johnny Palacios.

“Es un inmensidad de medicamentos y a veces hay algunos que ni uno recuerda si son doping”, comenta Reyes, quien añade que “a los médicos que estamos en el fútbol, la Federación debería mandarlos a cursos”. Recuerda que “tenemos años de no hacer pruebas doping, habría que valorar eso, sino a cada equipo le compete hacer evaluaciones”.

SUSTANCIAS PROHIBIDAS:

-AGENTES ANABOLIZANTES (sustancias que favorecen el crecimiento de los tejidos)

- ESTEROIDES ANABOLIZANTES ANDROGÉNICOS -EAA- (derivados sintéticos de la Testosterona)

-HORMONAS PEPTÍDICAS, FACTORES DE CRECIMIENTO, SUSTANCIAS AFINES Y MIMÉTICOS (sustancias con estructura química o efectos biológicos)

-AGONISTAS BETA-2 (es un medicamento que ejerce efectos similares o idénticos a los de la adrenalina)

-MODULADORES HORMONALES Y METABÓLICOS (para la supresión de los efectos secundarioscausados por abuso de esteroides anabólicos androgénicos)

-DIURÉTICOS Y AGENTES ENMASCARANTES (ayudan a eliminar líquidos del cuerpo)

-MANIPULACIÓN DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUÍNEOS (para la mejora artificial del transporte o transferencia de oxígeno)

-MANIPULACIÓN QUÍMICA Y FÍSICA (es el uso de sustancias o métodos para alterar una muestra de orina)

-DOPAJE GENÉTICO (uso no terapéutico de la terapia génica -de genes- para mejorar el rendimiento atlético)

-ESTIMULANTES ESPECÍFICOS (son fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca, respiratoria y actividad cerebral)

-ESTIMULANTES NO ESPECÍFICOS (se usa para aliviar el exceso de somnolencia, hambre y aumenta la fuerza física, por ejemplo)

- NARCÓTICOS (las drogas como el opio y sus derivados, la morfina, la codeína y heroína; estimulantes como el café, anfetaminas crack, cocaína, alucinógenos, etc)

-CANABINOIDES (canabis, hachís y marihuana; Canabinoides sintéticos)

-GLUCOCORTICOIDES (son hormonas de la familia de los corticosteroides que participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos)

-BETABLOQUEANTES (fármacos utilizados para tratar diversas patologías cardiacas como hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca o arritmias; están prohibidos en el Automovilismo -FIA- y el Billar)

DATOS

1

Para retomar la práctica del control antidoping en la Liga se requiere una inversión importante. Es vital contar con el kit para realizar los controles, el análisis del mismo y un país para efectuarlo.

2

El control antidoping tiene un costo de hasta 250 dólares y, a través del Comité Olímpico Hondureño (COH) se está tratando de conseguirlo en Cuba por un precio menor (120 dólares).