Diego Vázquez sobre el partido contra Marathón: ''Nosotros hacemos valer la localía''

Motagua entrenó esta tarde en el estadio Nacional preparando el encuentro del domingo ante Marathón. Diego Vázquez confirmó que seguirá alternando porteros y esta vez le tocará el turno a Jonathan Rougier.

REPASÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA HONDUREÑO

“Aspiramos a hacer un buen partido aunque el tiempo es demasiado corto para programar, nos quedan dos entrenamientos más para llegar bien el día domingo. Estamos alternando en la portería y seguramente va a jugar Jonathan si no pasa otra cosa”.

Vázquez acepta que el rival de turno viene haciendo las cosas bien y por ende no se desconfía, también se le recordó la estadística de 26 partidos sin derrota en el Nacional y no la desestimó, es más; recalcó sobre lo fuerte que son en su feudo.

“Marathón viene manteniendo una línea de juego parecida al torneo pasado y sin duda que será un partido complicado, pero nosotros confiamos mucho en lo que hacemos nosotros en el Nacional donde hacemos valer la localía, por más que sea una estadística también es un dato importante y positivo”.

Estupiñan espera ser titular ante Marathón el domingo.

Acerca del duelo Diego-Vargas, el DT azul le resta importancia, además no cree que pese la ausencia de Vargas en el banquillo verde tras la suspensión, dice que la presencia de un técnico en el juego no es tan determinante.

“Nosotros no jugamos y no es un tema que sea importante. Lo de no tener a un técnico en el área pues debe ser quizá para una indicación muy particular pero por lo general el técnico trabaja en la semana entonces quizá para contagiar algo de energía, no creo que sea tan determinante que esté en el área técnica”.

Para finalizar, asegura que no se verá mayores cambios en la forma de jugar de su equipo, acepta que están tratando de erradicar ciertas situaciones.

Felix Crisanto en el entrenamiento del Motagua.

“Se verá al Motagua que han venido viendo, se ha mantenido una línea de juego en todos los partidos, el torneo anterior sí cometimos errores individuales muy marcados y eso tratamos de bajarlo partido a partido”.

En noviembre del 2016 fue la última vez que perdió Motagua en el Nacional y justamente fue ante el Marathón, ese juego fue por el repechaje y ganaron los verdes 2-1, los azules pasaron a semifinales por mejor posición en la tabla.