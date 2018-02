Jorge Pineda: "En el primer tiempo dimos lástima"

Jorge Pineda, asistente técnico del Marathón, reaccionó molesto al final del partido en el que cayeron derrotados 3-0 ante el Motagua y sus pupilos no mostraron la verdadera cara que tienen.

"Creo que hicimos un mal primer tiempo, ya en el segundo tratamos de mejorar, se vieron algunas cosas buenas. Pero seguimos padeciendo de un mal que es increíble radicarlo, es el carácter que debe tener en cuanto a venir a jugar a Tegucigalpa. Es preocupante la derrota porque teníamos aspiraciones, pero hay que esperar el próximo juego", indicó.

Motagua no perdona y le da paliza a Marathón en el Nacional

Pero asegura que no fue que les pesó el estadio Nacional. "Aquí hemos venido a ganar al Olimpia en el torneo pasado, pero es que para venir a jugará aquí hay que tener carácter nada más. No es posible que agarramos la pelota y sólo queramos reventarla para cualquier lado, eso no es un equipo de fútbol".

En el analisis que hace el asistente verdolaga es el mal aaccionar en los primeros 45 minutos. "El primer tiempo fue para el olvido, ya en el segundo se intentó manejar la pelota de alguna manera, pero no nos ajustó. En esta cuestión es de poner la cara y seguir para adelante, ya que hay jugadores que tienen el deseo, pero hay otros que me parece que deberían de hablar con la directiva para que no sigan".

Pineda fue un poco más allá al asegurar que hay futbolistas que deberían dar un paso al costado del equipo. "Les falta compromiso y eso no lo tenemos. Es un problema bárbaro que hay, pero la responsabilidad es nuestra, compartida con los muchachos, pero no podemos. Yo hablo con ellos y le digo que si no entienden la idea que el profe les ha dicho, pues que pregunten y hablen con él".

"Golpean en el instante, pero conociendo al jugador nuestro que ya más tarde se pone los audífonos para escuchar música Y como que no ha pasado nada, pero si golpea. Hay que pedirle disculpa a la afición. Hoy en el primer tiempo dimos lástima, luego se intentó mejorar, pero no nos ajustó", cerró.