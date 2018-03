Yaudel Lahera: "Lo más difícil fue tomar la decisión de salir de Cuba y dejar a mi familia"

Luego de anotar un doblete y convertirse en el héroe del clásico entre Marathón y Olimpia, el cubano Yaudel Lahera atendió a DIEZ en una amena entrevista y contó la razón por la que decidió salir de Cuba y buscar una oportunidad en el extranjero.

Lahera contó el momento en el que decidió abandonar su país y su familia para buscar su sueño.

¿Cómo te sentís al ser el héroe del clásico? ¿Te imaginaste anotar un doblete?

Me siento bien gracias a Dios, empezar una semana sabiendo que tuvimos un gran partido y me siento contento por la actuación. La verdad no me lo imaginé, cada vez que estoy en la cancha o en la banca lo único que quiero es aportar algo al equipo, ya sea con gol o asistencia, pero que eso sirva para ir sumando.

Mucha gente no confió en vos cuando llegaste a Marathón...

Llegué aquí a prueba y sé que había gente que no creía en mí, pero siempre me he caracterizado por entrenar y trabajar y al final va a salir el fruto. Hay que demostrar las cosas dentro de la cancha y hoy en día se me ha dado desde el torneo pasado y estoy agradecido con los directivos, el cuerpo técnico y toda la afición que me ha apoyado.

¿Qué te dice tu familia al verte triunfando en Honduras?

Siempre me han dado apoyo, esa es la principal arma que yo tengo. Mi familia que está en Cuba y los que están en México que son mis amistades y lógicamente la familia de mi esposa que son los que me han dado ese motor para salir adelante y superar todos los obstáculos. Tengo alrededor de cuatro años de no ver a mi familia de Cuba.

¿Qué tanto de ha ayudado el profesor Héctor Vargas?

Yo creo que mucho, principalmente en la confianza de llegar a este fútbol con grandes jugadores, a este equipo y ser el primer cubano en la liga. Apostó por mí desde el torneo pasado en mucha confianza y aprendizaje de la manera de cómo es el fútbol aquí y me ayudó en lo personal para la adaptación a este fútbol que es distinto al de México.

¿Quiénes son los que más te han apoyado en tu estadía en el país?

Todos los jugadores de Marathón me han acogido de la mejor manera al igual que los directivos y principalmente los jugadores del torneo anterior, el Capi (Mario Berríos) como todos lo mencionan, Caue, Yustin Arboleda que son jugadores con buena trayectoria y me acogieron como su familia.

¿Cuál es el éxito de Marathón que encadena cinco victorias consecutivas?

El trabajo del día a día en donde trabajamos para superar los errores de cada partido y estamos convencidos que podemos seguir y no hay nada difícil. Creo que tenemos un equipo que por nombre a lo mejor comparado con otros no estamos a la altura, pero tenemos una condición y una ganas de triunfo que nos da estos resultados.

¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia en Cuba?

Jugar fútbol al frente de mi casa. Vengo de un barrio donde al frente de donde yo vivía era donde se jugaba al fútbol y se reunía toda la zona , eso si lo extraño. Eso fue cuando abrí los ojos, el placer de poner dos piedras y jugar al fútbol y obviamente mi familia, ellos siempre han sido algo fundamental. Mi papá siempre me ha apoyado desde que decidí esta carrera, esa es una cosa que en Cuba no se veía tanto en ese momento y ellos siempre me apoyaron, mi mamá, mi papá, mi hermano y ellos son mi todo.

¿Cómo te sentís al ser el primer cubano en jugar en Honduras?

Es algo bien bonito para mí el representar a un país donde históricamente no tiene esa historia tan bonita, pero creo que hay muchos jugadores como yo, como muchos que tienen esa calidad y pueden demostrarlo en cualquier parte del mundo. Creo que en el fútbol no hay fronteras, es una cancha, una pelota y a jugar fútbol.

¿Qué tanto sufriste al salir de Cuba?

Me costó mucho, fue dejar mi infancia, todo lo que he vivido hasta los 22 años que fue, dejar a mi familia y no saber cuando los volveré a ver, es que me costó mucho pero creo que con el apoyo de ellos todo fue posible. He sufrido muchísimo, gracias a Dios encontré a una mujer que es mi amiga, mi esposa, mi todo y es un gran apoyo, pero extraño pasar los días festivos con la familia. Hay veces que te levantas y necesitas un abrazo de una mamá, el consejo de un hermano y creo que es muy difícil. Me han pasado muchas cosas, pero lo más difícil fue tomar la decisión de salir de Cuba y dejar a mi familia.

¿Cuántos hermanos tenés?

Soy el menor, soy el más consentido, el deportista, el que dicen ese es mi hermano y si que fue una partida bien difícil para todos. Mis amigos estaban contentos, ellos querían que yo tomara esta decisión desde hace años, pero yo no tenía el valor y no era el momento mío para tomarlo, pero ellos siempre todos los días que nos reuníamos me decían, aquí no está tu futuro, pero yo tenía el sueño de que el fútbol cubano saliera profesional y no tener la obligación de quedarme.

¿Crees que salir de tu país fue la mejor decisión?

Fue un primero de noviembre del 2014 donde está marcado para mi familia. Digo que sí fue la mejor decisión, sabrá Dios qué estaría haciendo yo en Cuba ahora o qué me podía haber pasado porque ya no me estaban viendo bien, ya estaban viendo otras cosas de mí, en lo personal no si no en la parte deportiva y donde verdaderamente con 22 años iba a llegar hasta ahí. Yo siempre desde pequeño me puse metas, siempre fui de quiero llegar a la selección nacional, quiero ser de los más reconocidos en Cuba, quiero esto, lo otro y hasta llegó un momento donde con poca edad ya había logrado esa parte que me había propuesto y dije quiero jugar fútbol profesional, quiero medir el fútbol mío a otro nivel donde obviamente todas esas consecuencias vienen con un sacrificio y muchas cosas donde gracias a mi familia tuve esa fortaleza de tomar esa decisión.

¿Qué otro deporte te gusta aparte del fútbol?

A mi me gustan todos los deportes, pero creo que aparte del fútbol me gusta mucho la música, me encanta y soy un fan. Hay veces que estoy en la casa cantando y mi mujer me mira y dice este está loco, pero es donde me siento más feliz dentro de una cancha y cuando escucho música.

¿Cómo se define Yaudel Lahera?

Principalmente humilde, mi familia me enseño eso, donde esté siempre ser humilde y honesto, creo que buen amigo. Soy una persona que me gustan las verdades, aunque más malas sean pero dime la verdad, pero me veo como una buena persona. En la parte futbolística me defino igual, solamente que tengo esas ganas de crecer de poner todo por lo que salí de Cuba y a lo mejor otras personas lo hacen por otros motivos, pero creo que eso me hace entregarme más, ver las cosas con más fanatismo porque tuve un objetivo al salir de Cuba.

¿Qué consideras que ha sido tu éxito?

El trabajo y la fé, cuando tu trabajas tarde o temprano llega, creo que mucho la disciplina pero digo que todo el trabajo y la confianza que tengas que si puedes lograr las cosas no importa de donde vengas.

¿Dónde te visualizas con el equipo al final del campeonato?

Desde el torneo pasado me visualizo levantando la Copa, creo que lleva nueve años Marathón sin levantar una copa y venir, ser parte de este grupo que lo ha hecho bien desde el torneo pasado. Creo que nos merecemos una Copa, la afición también, los directivos que llevan años anhelando esa novena. Vamos por buen paso, aún nos falta mucho camino por recorrer y pues nada, trabajar día a día y con esa mentalidad. Soy de las personas que sé esperar el momento, la paciencia ha sido algo bien bonito en mi carrera, desde que empecé a jugar nada ha sido fácil y pues las cosas en la cancha es lo que demuestra.