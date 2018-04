INFORME ESPECIAL: Transportistas bloquean carretera CA5 en protesta por aumento al peaje

Decenas de transportistas protestaron este lunes en Honduras contra un aumento del peaje, autorizado recientemente por el gobierno, en la carretera que va de la capital al norte del país.

"Somos gente luchadora que no aguantamos el precio de los combustibles, los repuestos, y ahora viene el gobierno a aumentarnos el peaje", dijo a la AFP uno de los manifestantes, César Roque.

Roque participaba con un camión en la caseta del cobro del peaje en Amarateca, 20 km al norte de la capital.

Los transportistas estacionaron decenas de camiones a la orilla de la carretera, sin impedir el paso de los demás vehículos hacia San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, situada 180 km al norte de la capital.

También decenas de camioneros protestaron en la estación de peaje de Siguatepque, 90 km al norte de Tegucigalpa, en la misma carretera.

Como ejemplo de los aumentos, Roque informó que el gobierno le aumentó 65 centavos de dólar al peaje por su camión de cinco ejes, y explicó que pagaba el equivalente a ocho dólares en cada una de las tres estaciones de cobro.

"Ida y vuelta son seis pagos", lamentó. Eso equivalen a 51,90 dólares.

Estimó que por cada flete entre Tegucigalpa y San Pedro Sula le queda una utilidad de apenas 168 dólares, sacando el costo de los combustibles y la depreciación del vehículo.

Los vehículos de dos ejes pagaban ocho centavos de dólar y con el cobro subió a nueve centavos.

"No pedimos que quite el peaje, pero que el gobierno lo rebaje. Si no lo hace, vamos a seguir en las protestas", advirtió el transportista.