Carlo Costly: "Este gol va dedicado a mi madre"

Luego de tres partidos de no anotar goles en el torneo de la Liga Nacional, el delantero Carlo Costly se volvió a reencontrar con las redes ante el equipo universitario.



El "cocherito" había tenido varias oportunidades en el partido pasado ante el Platense y no las pudo concretar, pero hoy si lo hizo y se mostró muy feliz. "Uno como delantero vive de goles y hoy se me dio la oportunidad nuevamente", comentó.



Sin lugar a duda el delantero venía buscando ya días anotar en la Liga Nacional y poder tener una dedicatoria especial hasta el cielo, luego que su madre falleció en la ciudad de México.

Costly mientras le dedicaba su gol a su madre en el estadio Nacional

"Este gol va dedicado a mi madre, mi familia que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Este tanto va para ella hasta allá hasta el cielo", explicó.



Carlo Costly además se mostró muy feliz por la tarde efectiva que tuvieron los atacantes del Olimpia ante la Upnfm. "Hoy nos fue bien a todos los delanteros y ahora hay que encarar la liguilla", concluyó.