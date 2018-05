Diego sobre palabras de Vargas: "Es imprudencia y a veces roza la falta de respeto"

El entrenador de Motagua, Diego Vazquez, habló este viernes con los medios por última vez ya que a partir de mañana el plantel se concentra a full. En su declaraciones volvió a hacer referencias a las últimas declaraciones de su colega y compatriota Héctor Vargas.

"Nosotros tenemos una muy fuerte convicción de ganar y de hacer afirmaciones positivas y recuerdo todo lo bueno. La última vez que ganamos una copa fue en el Nacional contra Honduras Progreso ante un marco espectacular y un equipo jugando muy bien. La anterior contra Platense la recuerdo por el gol de Santiago que es alguien que está con nosotros espiritualmente", dijo Diego mientras miraba el verde césped.

Del análisis que tiene del Monstruo Verde reconoció: "Los hemos enfrentado muchas veces, aquí todos nos conocemos y hay muchos detalles que tenemos claros pero lo difícil es llevarlos a la cancha. Antes del partido podemos saber muchos detalles de cada equipo pero los protagonistas son los que tienen que hablar en el campo".

En cuanto a ese video que los Verdes subieron y muestran a Motagua como un equipo que influye en el arbitraje Diego confesó que "nosotros no somos víctimas, somos ganadores y las dos cosas se superponen. El estar hablando mucho de los árbitros y de factores exógenos suena como a querer victimizarse. Nosotros nos enfocamos en lo trascendental que es el trabajo en la cancha y en lo de Santi que lo acabamos de pasar hace poco".

Vargas bromeó diciendo que iba a ajusticiar a Diego Vazquez como si se tratara de un duelo. Diego se lo tomó con seriedad. "No tiene importancia, pero me causa gracias a veces lo que dice. Creo que es imprudencia y a veces roza la falta de respeto. Nosotros preferimos respetar a todos".

Esta semana La Barbie dijo que Motagua será campeón y eso no cayó nada bien en la cueva del Monstruo Verde. "¿Y qué quieren que diga? Somos extremamente positivos y me gusta hacer afirmaciones positivas porque es lo que le transmito a mis jugadores. Si no vamos al parque y jugamos damas... Si llego a la Final es porque la quiero ganar" reconoció.

En cuanto al duelo en el banquillo entre los técnicos que mejor calientan los clásicos con sus frases incendiarias, opinó: "Juega Motagua-Marathón, nosotros no jugamos".

A Diego no le causa preocupación que al verde le piten tantos penales, no teme que en la Final se repita la misma historia. "No porque no necesariamente si les pitaron penales en todo el torneo le tienen que pitar en la Final" dijo.

Sin embargo, Motagua no se confia y está trabajando en los lanzamientos de 11 metros.

"No hemos trabajado eso pero siempre es una posibilidad pero hemos hecho hincapié en que hay que estar preparados para todo. Yo espero que Melvin Matamoros haga un buen partido y que no se incline para el equipo que sea favorito".

Vargas mencionó que Diego tiene periodistas pomponeros en la TV que hasta aplauden los goles de Motagua.

"Tengo amigos periodistas pero todos tenemos amigos, imagino que del otro lado también tienen amigos periodistas, hay mucho para hablar de fútbol chicos...".