Lloris: "Hemos demostrado nuestro carácter como equipo"

El portero Hugo Lloris, realzó el carácter demostrado por la selección de Francia en el partido contra Uruguay que supuso la clasificación del conjunto galo para las semifinales del Mundial de Rusia 2018.



"Este es un momento grande para nosotros. Supimos elevar el nivel cuando lo necesitábamos en un partido tan complicado. Esto demuestra el temperamento del equipo", dijo el capitán de la selección francesa.



Lloris recordó: "Hubo tensión y momentos de dureza pero los jugadores estuvieron enormes. No he tenido que realizar muchas paradas porque los compañeros se han defendido bien", apuntó el portero, que reconoció que la ventaja de 1-0 en el intermedio fue muy valioso para Francia.

DATOS Y ESTADISTICAS DEL MUNDIAL RUSIA 2018



"Nos ayudó a administrar el juego", destacó Lloris, que tuvo una acción determinante al detener un cabezazo de Martín Cáceres que puso suponer el empate para Uruguay. "Fue una acción importante del partido porque no debíamos permitir que Uruguay entrara otra vez en el encuentro".



Lloris hizo un llamamiento a la prudencia a pesar de haber alcanzado las semifinales. "Debemos seguir así, no confiarnos ni estar eufóricos. Debemos continuar con este camino. Quedan dos partidos y en este nivel del torneo todavía no tenemos derecho a soñar", concluyó.